"גדראני הכי חשוב בפן ההגנתי, צריך להוציא תיקו"

שחקן העבר של הירושלמים, שמוליק לוי, התייחס לפתיחת העונה האירופית של בית"ר ב"שיחת היום": "סומך על אלמוג כהן שהוא יודע מי יותר בכושר ומי פחות"

בית”ר ירושלים תפתח מחר (חמישי, 19:30) את הקמפיין האירופי שלה במשחק חוץ נגד א.א.ק לרנקה הקפריסאית. אחרי הפסד כואב במשחק האירופאיות וכשצום תשעה באב יוצא רק לאחר שריקת הפתיחה, הקבוצה מהבירה תיאלץ להתמודד עם ההשלכות בבחירת ההרכב. שחקן העבר שמוליק לוי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלומך?

“מעולה מעולה, תודה”.

איך אתה רואה את כל החוסרים של בית”ר בעקבות הצום?

”לדעתי החיסרון היחיד שיכול להשפיע זה גדראני, ראינו את זה בעונה שעברה והוא השחקן הכי חשוב בכל מה שקשור לפן ההגנתי”.

עם מי היית פותח בהגנה?

”אני חושב שפחות או יותר האפשרויות הן בין ליאל דרעי לגיל כהן, אני לא יודע מה הכושר של כל שחקן, אבל הייתי הולך עם נאנה אנטווי וירדן כהן במגנים, הם מנוסים, מכירים את הקבוצה ויודעים את העבודה. לגבי הבחירה של הבלמים, אני סומך על אלמוג כהן שהוא יודע מי יותר בכושר ומי פחות ואני מקווה שהם יעשו את העבודה”.

תחושות שלך, מה יהיה במשחק הראשון בקפריסין?

”אני חושב שיהיה מאוד קשה, אין כאן פייבוריטית בעיניי למרות שלרנקה יריבה קשה וזה בחוץ, בית”ר גם מתקשה לרוב במסגרת האירופית. לדעתי מה שצריך לעשות, זה להוציא תוצאה טובה שם ולנסות להכריע בגומלין. אני מקווה שיסתיים בתיקו, למרות הפערים בין הקבוצות”.