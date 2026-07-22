"אם קאנגווה יעזוב ולא יגיע רכש, באר שבע בבעיה"

שחקן העבר סתיו אלימלך ל"שיחת היום": "היא לא הייתה מוכנה מול קבוצה פחות טובה ממנה, אין איכות ואין יעילות. מוזר שלא שמו לב לכל הבעיות הקיימות"

הפועל באר שבע פתחה את העונה האירופית שלה עם הפסד 2:1 לוויקינגור רייקיאוויק האיסלנדית בחוץ, כשמעבר לתוצאה, התקשתה מאוד להתמודד עם התנאים והמגרש, בנוסף לעובדה ששער של ניב יהושע נפסל בהחלטה גבולית. שחקן העבר סתיו אלימלך עלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את הפועל באר שבע אתמול?

“אני אתחיל מהסוף, אני מעודד רק מהתוצאה ושזה נשאר רק ב-2:1, באר שבע לא הגיעה מוכנה מבחינת בניית הסגל והאנשים שצריכים להוביל אותה, היא לא הייתה מוכנה מול קבוצה פחות טובה ממנה והיא תמיד צריכה לרדוף אחרי היריבה במעמדים האלה. יש לא מעט בעיות ואם קינגס קאנגווה יעזוב ולא יביאו רכש תואם הקבוצה תהיה בבעיה רצינית”.

יש עמדות שהביאו שחקנים חדשים, אבל אין תחליף אמיתי לגנאח, הקבוצה תלויה בו שוב והוא לא מצליח להתפוצץ, אין מספיק איכות.

”אין איכות ואין יעילות”.

אמיר גנאח (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

הפועל באר שבע לא הייתה קיימת אתמול, שחקני מפתח לא הופיעו וקוז’וק ניהל לא טוב את המשחק.

”אנחנו לא המאמנים ולא הצוות המקצועי, אבל זה מוזר שהם לא שמו לב לכל הבעיות הקיימות עוד במחנה וגם בהתמודדות אתמול, אם לא יטפלו בזה מהר זה חבל כי הקבוצה נראתה טוב בליגה בעונה שעברה ואז היא מגיעה לא מוכנה לאירופה וזה מבאס.

“הצוות המקצועי הזה יודע במשחק נתון להוציא מהשחקנים את התוצאה המקסימלית, הכדורגל לא מעניין כרגע, עכשיו הכי חשוב לתקן ולעבור לשלב הבא”.