הפועל ירושלים פותחת את ליגת האלופות לנשים

האדומות מהבירה יתמודדו הערב מול פאוק סלוניקי ביוון במסגרת מוקדמות המפעל הבכיר באירופה. ניצחון קריטי יקרב אותן למטרה הגדולה: העפלה לשלב הבא

קבוצת הנשים של הפועל ירושלים תחל הערב (רביעי, 18:30) את דרכה ההיסטורית במוקדמות ליגת האלופות. האדומות יתמודדו מול אלופת יוון, פאוק סלוניקי, במשחק מאתגר שייערך באצטדיון העירוני של וריה, הממוקם כ-75 ק"מ מסלוניקי. הקבוצה, הכוללת סגל של 18 שחקניות וצוות מקצועי מלא, המריאה ליוון ביום שני בבוקר לקראת האתגר הענק, כשהמטרה ברורה: להפוך לקבוצה הישראלית הראשונה שעולה לשלב השני בפורמט הנוכחי.

בניגוד לשיטה המוכרת אצל הגברים, סיבוב המוקדמות הראשון לנשים נערך בפורמט של "מיני-טורניר". הפועל ירושלים תשחק בחצי הגמר מול פאוק, כאשר רק המנצחת בגמר הפיינל-פור תעפיל לסיבוב המוקדמות השני ותמשיך את החלום האירופי. המפסידות ינשרו מהמפעל ויסתפקו במשחק על המקום השלישי, שחשיבותו מתבטאת בהענקת נקודות דירוג של אופ"א בלבד.

בחצי הגמר המקביל בטורניר יתמודדו אלופת מונטנגרו, בודוצ'נוסט, ואלופת אזרבייג'אן, נפטצ'י באקו. הפועל ירושלים תפגוש אחת מהן בשבת (25.7), בתקווה שזה יהיה בקרב הישיר על הכרטיס לשלב הבא.

שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות בסיום (אורן בן חקון)

אימונים כפולים והכנה ליריבה הגדולה

היריבה, פאוק סלוניקי, נחשבת לאימפריה בלתי מעורערת בכדורגל הנשים היווני, עם רזומה מפלצתי של 19 אליפויות מתוך 21 העונות האחרונות, וסגל שמבוסס כמעט כולו על שחקניות הנבחרת המקומית. עבור הירושלמיות, מדובר באתגר חדש לחלוטין שמצריך למידה של קבוצה מאפס בפרק זמן דחוס של שלושה שבועות הכנה בלבד.

הצוות המקצועי עבד שעות נוספות לקראת המפגש. המאמן צח שמרוני צפה בשמונה משחקים מלאים של פאוק מהעונה החולפת, וכל איש צוות נוסף קיבל בין שתיים לשלושה משחקים לצפייה כדי להכין סקירות נקודתיות על שחקניות המפתח.

"קיימנו ימים של אימונים כפולים, ימים שבהם הקבוצה הייתה ביחד מהבוקר עד הערב", סיפר המאמן צח שמרוני. "המועדון מאוד עזר לנו כדי לאפשר את זה ולא החסיר מאיתנו שום דבר שביקשנו. הקבוצה מגיעה מאוד מוכנה, נגענו בכל הנושאים שרצינו וכעת נותר רק לחשוף את השחקניות לפאוק. חיכינו עם זה לימים האחרונים לקראת המשחק".

צח שמרוני (ההתאחדות לכדורגל)

"מגיעות במטרה לנצח"

על הדשא, רוב הסגל שהוביל את הקבוצה לעונה המצוינת אשתקד ממשיך לרוץ יחד, בתוספת ארבע שחקניות רכש: השוערת דניאלה סולרה, המגנה טל פיינגזיכט, הקשרית הצעירה אלה בן צבי והחלוצה ראיזה. מנגד, האדומות ייאלצו להסתדר ללא דוריס בואדווה, שנעדרת בשל השתתפותה עם נבחרת גאנה באליפות אפריקה.

שמרוני הוסיף וסיכם את התחושות לקראת המפגש הקריטי: "יש לנו אמונה מאוד גדולה בסגל ובצוות, ואנחנו מגיעות במטרה לנצח. כרגע כל הפוקוס אך ורק על פאוק, לא התעכבנו כמעט בכלל על היריבות האחרות. צפויים לנו בצוות לילות לבנים בין שני המשחקים על מנת להתכונן למשחק של שבת".