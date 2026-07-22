לפני כניסת הצום: בית"ר מתכוננת לא.א.ק לרנקה

החניכים של אלמוג כהן יערכו את האימון המסכם היום (רביעי), לאחר מכן ייכנסו השחקנים ואנשי הצוות שיבחרו בכך לצום. מאמצים להכשיר את גדראני לגומלין

בית”ר ירושלים תשלים היום (רביעי) אחר הצהריים את הכנותיה לקראת המשחק מחר (19:30) מול א.א.ק לרנקה במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. הקבוצה תקיים את האימון המסכם לפני כניסת צום תשעה באב, כאשר לאחר מכן ייכנסו השחקנים ואנשי הצוות שיבחרו בכך לצום.

רשימת החיסורים

המאמן אלמוג כהן יצטרך להסתדר עם סגל חסר. מי שלא המריאו לקפריסין הם: תומר יוספי, עדי יונה, לוקה גדרני, רביד אברג’יל, עילאי חג’ג’, נבו שדו ואילסון טבארש.

בבית”ר התייחסו להיעדרותו של גדראני, על רקע השמועות סביב מצבו, והבהירו: “לוקה באמת פצוע, אין שחר לשמועות שהוא מוותר לעצמו בגלל ענייני חוזה. לא היה טעם להביא את הפצועים לנסיעה הזו, מכיוון שאנחנו מקיימים כאן אימון אחד בלבד. בארץ גדראני יתאמן ויטופל עם הפיזיותרפיסט שנשאר בישראל, ואנחנו עושים מאמצים שיהיה כשיר למשחק הגומלין”.

לוקה גדראני, מאמצים בבירה להכשיר אותו לקראת הגומילין (רדאד ג'בארה)

ההרכב המסתמן של אלמוג כהן

מבחינה מקצועית, נראה כי מספר שחקנים כבר הבטיחו את מקומם בהרכב. מיגל סילבה יפתח בין הקורות, נאנה אנטווי, ירדן כהן ובריאן קראבלי צפויים לפתוח בחלק האחורי, בוריס אינו יעלה בקישור, בעוד ירדן שועה ויוג’ין אנסה יפתחו בחלק הקדמי. יתר ההחלטות בנוגע להרכב יתקבלו על ידי אלמוג כהן בסמוך למועד המשחק.