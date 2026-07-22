החלוץ גורש מהאימון שבוטל בגללו, וולבס תיענש?

מאמנה החדש של הזאבים, שירדו לצ'מפיונשיפ, סירב לתת לארוקודרה ליטול חלק באימון ופוצץ אותו, כשאבטחה מוגברת הוצבה במתחם. הקבוצה עלולה לספוג עונש

אחרי שמונה עונות בפרמייר ליג, את העונה הקרובה תפתח וולבס בצ’מפיונשיפ, ותיאבק מול סאות’המפטון של דניאל פרץ ובריסטול סיטי עם ליסאב עיסת בטבלה. ירידת הליגה הובילה גם למינוי מאמן חדש, סזאר פיישוטו, שאחרי פחות מחודש בתפקיד, נאלץ להתמודד עם אירוע חריג.

במהלך האימון של הזאבים, החלוץ טולו ארוקודרה, שלא נמצא בתוכניות המועדון, בחר להגיע וליטול חלק, דבר בו המאמן הפורטוגלי לא היה מעוניין ואף ביקש מהניגרי לעזוב את המתחם, אך ארוקדורה סירב לכך. המאמן, שלא אהב את ההתנהלות, החליט לפוצץ את האימון כולו.

במתחם האימונים של הקבוצה הוצבה כעת אבטחה רחבה יותר, על מנת לוודא שהחלוץ לא ייכנס לאימונים ויגרום לביטול אימון נוסף של וולבס. ארוקודרה הוזכר כמועמד למספר מועדונים, ביניהם פיורנטינה וגנואה האיטלקיות, בנוסף לטראבזונספור הטורקית, כשבמערב אנגליה מראים לו את הדרך החוצה.

סזאר פיישוטו (IMAGO)

וולבס עשויה להיענש

בעקבות ההחלטה לא לתת לשחקן להתאמן, וולבס עלולה להיענש על ידי פיפ”א, שכן לפי החוקים החדשים, ארגון הכדורגל העולמי יכול לפתוח בחקירה נגד המועדון אם יתברר שהשחקן מנודה, מתאמן לבדו ולא מורשה להתאמן עם יתר הסגל.