רשמית: השוער עמית סואירי חתם בהפועל א.א פאחם

המועדון של תומר קשטן ממשיך במסע הרכש במטרה להעפיל לליגה הלאומית, והפעם צירף חיזוק לעמדה בין הקורות. הוא מגיע אחרי עונה טובה במדי עירוני נשר

הפועל אום אל פאחם ממשיכה בתהליך הבנייה לעונה הקרובה, כשהמטרה ברורה: עלייה לליגה הלאומית. אחרי שורת החתמות של שחקני שדה, מגיעה ההודעה על החתמתו של השוער עמית סואירי (25). השוער חתם באמצעות סוכנות השחקנים “פליי איט” בנוכחות נציגו אורן שטרלינג.

עמית סואירי, בוגר מחלקת הנוער של הפועל חיפה, החל את קריירת הבוגרים שלו בתחילת העשור. במשך שלוש העונות הראשונות שימש כשוער משנה בהפועל חיפה ובהפועל עכו.

לליגה א' הגיע לפני שלוש עונות, כאשר הגן כשוער ראשון על שערה של קבוצת מרכז הטבלה עירוני נשר. את העונה שקדמה לזו האחרונה חילק בין שלוש ליגות: אחרי הופעה אחת בהפועל עכו מהלאומית, את יתרת העונה העביר בהגנה על שעריהן של מכבי אתא ביאליק מליגה א' ומ.ס. טירת כרמל מליגה ב'.

בעונה האחרונה חזר לליגה א' צפון ורשם 23 הופעות במדי עירוני נשר, שסיימה את העונה במקום העשירי בטבלה. כעת מצפה לעמית סואירי אתגר גדול בקבוצה עם הקהל הגדול בליגה, שמכוונת גבוה.