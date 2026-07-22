טירוף באדום: אוהדי הפועל ת"א כובשים את הונגריה

האדומים יפתחו את הקמפיין האירופי שלהם מחר (חמישי), במשחק "ביתי" מול לודוגורץ. צפי ל-5,000 אוהדים. ברדה לא מתכנן שינויים מההרכב שפתח מול בית"ר

הפועל תל אביב תזכה מחר (חמישי, 21:30) לתמיכה אדירה ביציעים כשתפגוש את לודוגורץ במשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. כבר מאתמול החלו אלפי אוהדי הקבוצה להגיע לבודפשט, כאשר רחובות העיר נצבעו באדום לקראת אחד ממשחקי “הבית” החשובים ביותר של המועדון בשנים האחרונות.

במהלך היום והערב נראו מאות אוהדים מתאספים בכיכר הגיבורים, אחד מאתרי התיירות המפורסמים בעיר, כשהם שרים שירי עידוד ומדליקים פירוטכניקה. בסך הכול צפויים למעלה מ-5,000 אוהדי הפועל תל אביב להגיע להונגריה ולדחוף את הקבוצה במשחק החזרה לאירופה מול מועדון הפאר הבולגרי.

חדשות מעודדות על היריבה

בצד המקצועי, האדומים קיבלו חדשות מעודדות לקראת ההתמודדות, לאחר שלודוגורץ צפויה להופיע עם רשימת חיסורים ארוכה. למרות זאת, במועדון מבהירים כי אין מקום לשאננות ומדגישים שהכול תלוי ביכולת שהקבוצה תציג על כר הדשא. במועדון מאמינים כי אם השחקנים ישחקו ברמה שהציגו במשחקים האחרונים, ניתן יהיה להשיג מקדמה לקראת הגומלין.

שחקני הפועל תל אביב, לא צפויים שינויים בהרכב (חגי מיכאלי)

לא צפויים שינויים בהרכב

המאמן, אליניב ברדה, יערוך הערב את האימון המסכם באצטדיון DVTK, בו יתקיים המשחק, והוא לא צפוי לבצע שינויים רבים בהרכב שפתח בניצחון על בית”ר ירושלים בגביע הטוטו. עמנואל בואטנג צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט בחוד ההתקפה, לאחר שהרשים את הצוות המקצועי וזכה לאמון גם לקראת המשחק האירופי.

בהפועל יודעים כי מדובר במבחן משמעותי ראשון לעונה, אך מאמינים שהאווירה שייצרו אלפי האוהדים ביציעים תעניק לקבוצה דחיפה נוספת. המטרה היא לחזור עם מקדמה לקראת משחק הגומלין ותקרב את האדומים לסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג שם מחכה הגרלה נוחה יותר מול המנצחת בין ז’ילינה הסלובקית לקאטוביץ’ הפולנית.