בגלל אירוע המחסור במים בטרנר: המכתב של המנהלת

לאחר שבמשחק אלוף האלופים אזלו בקבוקי המים במזנונים ביציע של מכבי תל אביב, במנהלת שלחו מכתב לקבוצות הליגה: לוודא מלאי מספק ותקינות הקולרים

מנהלת הליגות פועלת בעקבות האירועים במשחק אלוף האלופים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. לקראת פתיחת משחקי גביע הטוטו בשבת הקרובה, שלחה היום (רביעי) המנהלת מכתב לכל קבוצות ליגת העל, ובו שורת הנחיות שנועדו למנוע חזרה של מקרים דומים לאלו שנרשמו באצטדיון טרנר.

כזכור, במהלך משחק אלוף האלופים התלוננו אוהדי מכבי תל אביב כי בקבוקי המים אזלו מהמזנונים בזמן שהטמפרטורות היו גבוהות במיוחד. בנוסף, לטענתם, הברזייה ביציע לא פעלה, מה שהקשה על האוהדים להשיג מים במהלך ההתמודדות.

במכתב מציינת המנהלת במפורש כי "בעקבות מקרה שאירע השבוע, שבו אזלו בקבוקי המים במזנונים במהלך משחק", היא מבקשת מכל הקבוצות לוודא באופן ישיר מול מנהלי האצטדיונים וזכייני המזון כי המזנונים ערוכים לכמות הקהל הצפויה ומחזיקים מלאי מספק של בקבוקי מים ומשקאות נוספים, כדי שלא ייווצר מחסור במהלך המשחקים.

בנוסף, המנהלת דורשת מהקבוצות לוודא מול הנהלות האצטדיונים, בין היתר באמצעות סיור של נציג מטעמן, כי כלל מתקני השתייה (קולרים) תקינים, פועלים באופן מלא וזמינים לשימוש הקהל. במכתב מודגש כי מדובר בנושא בעל חשיבות בטיחותית ושירותית, במיוחד בימי הקיץ החמים.

מעבר לנושא המים, התבקשו הקבוצות לוודא את מוכנות האצטדיונים לקראת פתיחת העונה, לרבות תקינות וניקיון השירותים, ניקיון היציעים ומוכנות כלל המתקן לאחר פגרת הקיץ.