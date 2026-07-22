בספרד רוצים להאריך את החוזה של דה לה פואנטה

בעקבות ההצלחה, בהתאחדות מעוניינים להאריך את החוזה שתקף עד 2028, כך שיגיע עד המונדיאל הביתי ב-2030. ״רוצים שלואיס יהיה חלק מהרגע ההיסטורי״

בעוד חגיגות הזכייה של נבחרת ספרד במונדיאל 2026 עדיין בעיצומן, בהתאחדות הספרדית כבר מתכננים את העתיד. נשיא ההתאחדות, רפאל לוסאן, הציב לעצמו יעד ברור: להאריך את חוזהו של המאמן לואיס דה לה פואנטה עד לאחר מונדיאל 2030, מתוך רצון לשמור על היציבות שהובילה את לה רוחה לפסגת הכדורגל העולמי.

חוזהו הנוכחי של דה לה פואנטה תקף עד סיום יורו 2028, אך בהתאחדות לא מתכוונים להמתין לרגע האחרון. הכוונה היא לפתוח במשא ומתן כבר לאחר חופשת הקיץ ולהאריך את ההתקשרות בשנתיים נוספות, כך שתסתיים לאחר מונדיאל 2030, טורניר שייערך בספרד, פורטוגל ומרוקו, כאשר ספרד תארח גם משחקי פתיחה חגיגיים במסגרת חגיגות 100 השנים למונדיאל.

לוסאן: "רוצים שדה לה פואנטה יהיה חלק מ-2030"

בריאיון שהעניק לעיתון הספרדי AS ערב גמר המונדיאל, הבהיר לוסאן כי מבחינתו אין מועמד מתאים יותר להוביל את הנבחרת גם בשנים הבאות.

"אנחנו יכולים להניח שדה לה פואנטה יהיה איתנו עוד זמן רב. אני טיפלתי גם בהארכת החוזה הקודמת שלו, שהייתה חשובה, מוצדקת והכרחית. עכשיו נרצה, ככל שנוכל, לשפר את ההסכם ולהאריך את מערכת היחסים הזו. בשנת 2030 מצפה לנו רגע היסטורי, והיינו רוצים שלואיס יהיה חלק ממנו", אמר נשיא ההתאחדות.

פראן טורס עם גביע העולם (IMAGO)

הדברים משקפים את הכיוון הברור של ההתאחדות הספרדית: לשמור על הרציפות המקצועית ולא לבצע שינויים כל עוד הנבחרת ממשיכה להצליח. מבחינת ראשי ההתאחדות, דה לה פואנטה הוכיח מאז מונה לתפקיד כי הוא האיש הנכון להוביל את ספרד, לאחר שהצעיד אותה לזכייה בליגת האומות ובהמשך גם לתואר אלופת העולם.

אחרי הקיץ יחלו השיחות

לפי הדיווח, הצדדים צפויים לשבת לאחר חופשת הקיץ כדי לקדם את המגעים ולהגיע להסכם חדש. ההערכה היא כי הפעם המשא ומתן יהיה פשוט יותר, לאחר שההארכה הקודמת הייתה מורכבת יחסית. דה לה פואנטה הגיע לנבחרת הבוגרת אחרי שהדריך את הנבחרת הצעירה, ובתחילת דרכו נטען כי שכרו אינו משקף את הישגיו ואת מעמדו. מאז הוא ביסס את מעמדו כאחד המאמנים המובילים בעולם, וכעת בהתאחדות רוצים להבטיח שימשיך להוביל את ספרד גם לקראת האתגר הגדול הבא – מונדיאל 2030.