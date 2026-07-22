וויילי בנס ציונה, גוזמן בעמק, קייבר לרמת גן

זרים חדשים בליגת העל: הפורוורד מצטרף לכתומים, שמתקרבת גם לסרור. הקובני, שהיה מעורב בתקרית אלימה, מגיע לקבוצה של אברהמי ואקס חולון אצל חסין

מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה הכריז היום (רביעי) על החתמתו של ג’ייקוב וויילי לשנתיים הקרובות. הפורוורד האמריקאי-מקדוני (31, 2.03) החל את העונה החולפת בריטאס וילנה, עימה שיחק גם בליגת האלופות, ורשם במדיה 8.4 נקודות ו-5.3 ריבאונדים למשחק.

זרים חדשים בליגת העל: הפורוורד, שמשחק כרגע בפוארטו ריקו, מצטרף לכתומים, שבדרך לצרף גם את בניה סרור. הקובני, שהיה מעורב בתקרית אלימה לפני שלוש וחצי שנים ברומניה, מגיע לקבוצה של שרון אברהמי . אקס הפועל חולון סיכם בקבוצה של אלעד חסין

באפריל הצטרף וויילי לאגואדה מפוארטו ריקו, ורשם בה 12.7 נקודות ו-6.1 ריבאונדים. ג’ייקוב משחק בימים אלו בפלייאוף של הליגה הפוארטו-ריקנית, והשבוע העפיל עם קבוצתו לשלב חצי הגמר.

השחקן, ג’ייקוב וויילי, שיתף: “שמח להגיע לנס ציונה. אני מתרגש מההזדמנות לייצג את המועדון ואת שאיפותיו לעתיד. אני מרגיש מוערך ומודה על האמון שניתן בי. נעבוד ביחד כדי להשיג את המטרות שלנו”. מי שעוד בדרך לנס ציונה הוא הסנטר, בניה סרור (27, 2.08 מ’), שכמעט ולא שיחק בעונה שעברה, עקב הפציעה הקשה בברכו, שנפצע בחודש מרץ 2025.

בניה סרור (חגי מיכאלי)

הרכש החדש של העמק עם סיפור מטורף

קארל גוזמן הוחתם רשמית בהפועל העמק. הסווינגמן הקובני (31, 1.95 מ’) שיחק בקלוז' נאפוקה הרומנית מאז עונת 20/21. בעונה שעברה העמיד במדיה, במשחקי הליגה האדריאטית, ממוצעים של 10.9 נקודות, 4.6 ריבאונדים ו-2.3 אסיסטים.

במרץ 2023 היה מעורב גוזמן בתקרית אלימה, במהלך משחק בין קבוצתו לבין אורדיאה, במסגרת הליגה הרומנית, כאשר הורחק לאחר עימות עם שחקן יריב ולאחר ההרחקה יצא גוזמן מהאולם, לקח מוט ברזל מאתר בנייה סמוך וניסה לחזור חזרה לאולם ולתקוף את השחקן, אך נבלם על ידי כוחות השיטור שנכחו במשחק.

הזר שלישי שמצטרף למכבי קבוצת כנען רמת גן

מכבי קבוצת כנען רמת גן ממשיכה להתחזק לקראת עונת 2026/2027 והודיעה רשמית על החתמתו של הגארד אהמד קייבר (29, 1.88 מטר), שהופך לזר השלישי שמצטרף הקיץ לקבוצה. קייבר מגיע לישראל אחרי ששיחק בעונה החולפת בליגת ה-G ליג במדי מקסיקו סיטי קאפיטנס, שם העמיד ממוצעים של 10.1 נקודות, 4.4 אסיסטים ו-2.3 ריבאונדים למשחק. בכך הוא מצטרף לשני הזרים שכבר הוחתמו במועדון, ג'סטין לואיס וברייס וושינגטון.

אהמד קייבר (IMAGO)

הגארד מביא עמו ניסיון אירופי והיכרות קצרה עם הכדורסל הישראלי, לאחר שהצטרף בתחילת עונת 2023/2024 להפועל חולון, אך עזב בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. בהמשך אותה עונה עבר לדיז'ון הצרפתית, ובעונת 2024/2025 שיחק בשורות נאנטר. מאמן הקבוצה, אלעד חסין, אמר לאחר ההחתמה: "כבר בתחילת הקיץ היינו בקשר עם השחקן ואני שמח מאוד שהוא מצטרף אלינו. לקייבר יכולת קליעה טובה והוא מביא איתו ניסיון באירופה וכישרון התקפי. סגנון המשחק שלו מתאים לאופי המשחק שנציג בעונה הקרובה".