בדרך לאנפילד? בזוס שוקל להשקיע בליברפול

מייסד אמזון, מהאנשים העשירים בעולם, מנהל שיחות על הצטרפות לקבוצת משקיעים המעוניינת לרכוש נתח מהמועדון. ליברפול מוערכת בכ-6 מיליארד דולר

אחד האנשים העשירים בעולם עשוי להפוך בקרוב למשקיע בליברפול. על פי דיווח של Sky News, ג'ף בזוס, מייסד אמזון ובעלי חברת החלל Blue Origin, קיים שיחות בנוגע להצטרפות לקבוצת משקיעים שמנהלת מגעים לרכישת נתח ממועדון הפאר האנגלי. נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה החלטה סופית מצד בזוס, ואין ודאות שהוא אכן יצטרף לעסקה.

בזוס, שבבעלותו גם העיתון Washington Post, מוערך על פי מגזין Forbes כבעל הון של כ-257 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לאדם הרביעי בעושרו בעולם. בעבר דווח כי בחן אפשרות לרכוש את קבוצות ה-NFL סיאטל סיהוקס ו-וושינגטון קומנדרס, אך בסופו של דבר לא השלים אף אחת מהעסקאות.

על פי Financial Times, השיחות בין קבוצת המשקיעים לבין בעלי ליברפול, קבוצת Fenway Sports Group (FSG), מתנהלות לפי שווי של לפחות שישה מיליארד דולר למועדון. מדובר בהערכת שווי גבוהה במיוחד, אם כי נמוכה מזו שנרשמה בחלק מהעסקאות האחרונות בספורט האמריקאי.

בשלב זה לא ברור האם ההשקעה המתוכננת תהווה רק כניסה כשותף פיננסי, או שמדובר בצעד ראשון בדרך לשינוי עתידי בשליטה על המועדון. בשנים האחרונות נפוצו לא פעם הערכות כי FSG תהיה פתוחה בעתיד למכירה מלאה של ליברפול, וכעת נראה שהאפשרות הזו עשויה להתקרב למציאות.