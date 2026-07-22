טראמפ מעוניין שאינפנטינו ישמש כמזכ"ל האו"ם

מפיפ"א לאומות המאוחדות: נשיא ארה"ב, לו קשר טוב עם נשיא ארגון הכדורגל העולמי, רוצה למנות אותו לתפקיד. "יעשה עבודה נהדרת כי כולם מחבבים אותו"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל למנות את נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, לתפקיד המזכיר הכללי הבא של האומות המאוחדות (האו"ם) כך לפי דיווח של ה’ניו יורק פוסט’.

על פי גורם המקורב לטראמפ, הנשיא האמריקאי סבור כי אינפנטינו הוא "אדם שזוכה לכבוד מצד כולם בעולם ויש לו יכולת מיוחדת לחבר בין אנשים". טראמפ מאמין כי תכונות אלו מספיקות כדי לקדם את מועמדותו כיורשו של הפורטוגלי אנטוניו גוטרש בראש הארגון.

התפקיד צפוי להתפנות בסוף השנה, שכן כהונתו של גוטרש, שמכהן בתפקיד מאז 2017, תסתיים בחודש דצמבר, והבחירות למזכירות הכללית יתקיימו לקראת סוף השנה. כדי שמועמדותו של אינפנטינו תאושר, הוא יזדקק לתמיכה בכתב מצד 15 חברות מועצת הביטחון של האו"ם ולאישור העצרת הכללית.

אינפנטינו וטראמפ (IMAGO)

המהלך המסתמן עלול להתנגש עם תוכניותיו האישיות של אינפנטינו עצמו, שכן נשיא פיפ"א כבר החל בקמפיין רשמי להיבחר מחדש לתפקידו בראש ארגון הכדורגל העולמי. הליך הבחירות בפיפ"א החל רשמית ויסתיים ב-18 במרץ 2027 בקונגרס ה-77 של הארגון שיתקיים במרוקו. עד כה לא הוצגו מועמדים מתחרים מול אינפנטינו, שניצח ונבחר פה אחד ב-2019 וב-2023.

היחסים הקרובים בין השניים כבר הובילו להחלטה אחת שנויה במחלוקת בחודש האחרון, עם השהיית הרחקתו של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולארין באלוגון, שהורחק במשחק שמינית הגמר נגד בוסניה והרצגובינה, אבל היה רשאי לשחק בתבוסה 4:1 לבלגיה בעקבות התערבות שני הנשיאים.

פולארין באלוגון (IMAGO)

פאבלו זאמפולי, איש עסקים איטלקי-אמריקאי ודיפלומט המקורב לטראמפ, ציין כי אינפנטינו "יעשה עבודה נהדרת משום שכולם מחבבים אותו". לדבריו, יש דמיון רב בין ניהול פיפ"א לבין הנהגת האו"ם: "באו"ם אתה צריך להתמודד עם 193 חברות. בפיפ"א מדובר ביותר מ-200. ג'יאני יודע בדיוק איך לנהל זאת".

במקביל, תהליך המינוי של האו"ם, שהחל ב-2025 וכולל כיום שבעה מועמדים רשמיים, כולל שמות בולטים נוספים, ביניהם נשיאת צ'ילה לשעבר מישל בצ'לט, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מארגנטינה, ושרת החוץ של אקוודור לשעבר מריה פרננדה אספינוסה.