הכוכב העולה של שיקגו רוצה לעבוד עם אבדיה

בוזליס חשף בראיון כי במהלך שהותו בלאס וגאס החל לדבר עם הישראלי, אותו הגדיר כשחקן שהכי ירצה ללמוד ממנו. ״אני רוצה ללמוד איך הוא תוקף את הסל״

עוד הוכחה למעמדו ההולך וגובר של דני אבדיה ב-NBA. מטאס בוזליס, אחד הכישרונות הצעירים והמבטיחים של שיקגו בולס, סיפר כי הוא לומד מהפורוורד הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס ואף פנה אליו כדי להבין כיצד להפוך לשחקן התקפה יעיל יותר.

בריאיון לפודקאסט ״Ball in the Family״ של לונזו וליאנג'לו בול, חשף בוזליס כי במהלך שהותו בלאס וגאס במסגרת ליגת הקיץ החל לשוחח עם אבדיה, אותו הגדיר כשחקן שהיה רוצה ללמוד ממנו יותר מכל.

המטרה היא ללמוד ממנו את האלמנט שהפכו אותו לאחד השחקנים היעילים בליגה בחדירות לסל. "אני מדבר איתו", אמר בוזליס. "הרגשתי שזרקתי יותר מדי שלשות. אני צריך להגיע יותר לטבעת. אני רוצה לדעת איך הוא מוריד כתף, איך הוא תוקף את הסל".

דני אבדיה ומטאס בוזליס במפגש בעבר (רויטרס)

הפורוורד בן ה-21 ציין גם את פרנץ ואגנר מאורלנדו מג'יק כשחקן נוסף שממנו הוא שואב השראה, אך הבחירה באבדיה אינה מקרית. בעונה האחרונה הישראלי ביסס את עצמו כאחד משחקני המפתח של פורטלנד, כשהפך את החדירות האגרסיביות והיכולת לסיים מגע לאחד מסימני ההיכר שלו.

לצד היכולת האתלטית המרשימה וההטבעות הוויראליות שכבר הפכו לסימן ההיכר שלו, בוזליס מאמין שהוספת המשחק הישיר של אבדיה תהפוך אותו לשחקן שלם ומסוכן יותר; ומבחינתו, הישראלי הוא אחד המודלים הטובים ביותר ללמוד מהם.