גאבי הפתיע: אני לא חושב שצריך להשעות את פארדס

לאחר שהארגנטינאי תפס אותו בצוואר במהלך הקטטה בגמר, הספרדי נותר מפויס: ״אני מבין שזו לא תמונה טובה עבור הילדים, אבל יש גם את הצד הזה בכדורגל״

קשר נבחרת ספרד, גאבי, התייחס לראשונה לעימות החריף בינו לבין לאנדרו פארדס במהלך המהומה שהתפתחה בסיום גמר המונדיאל מול ארגנטינה. למרות שפיפ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות האירועים, הספרדי הבהיר כי מבחינתו אין צורך בענישה נוספת כלפי קשר ארגנטינה או שאר המעורבים.

גאבי, שקיבל יחד עם פביאן רואיס אות הוקרה בעיר הולדתם לוס פלאסיוס אי ויאפרנקה, נשאל על האירועים שהתרחשו לאחר שריקת הסיום והפתיע בגישתו המפויסת. למרות שהתמונות מהקטטה עוררו סערה ברחבי העולם, הקשר הספרדי ביקש לשים את הפרשה מאחוריו.

"זה כדורגל, וזה צריך להישאר כך"

"אני לא חושב שצריך להשעות אותם", אמר גאבי בנוגע לשחקני נבחרת ארגנטינה והפתיע. ״אני מבין שזו לא תמונה טובה עבור הילדים, אבל יש גם את הצד הזה של הכדורגל שהוא קצת יותר אלים".

העימות בין שחקני נבחרת ספרד וארגנטינה (IMAGO)

לדברי השחקן, אילו הייתה צריכה להיות ענישה כלשהי, היא הייתה צריכה להתרחש במהלך המשחק עצמו ולא לאחריו. "אולי הדבר ההגיוני ביותר מבחינתי היה להרחיק אותו במהלך המשחק ולסיים עם זה", אמר. "בסופו של דבר זה כדורגל, וזה צריך להיות כך".

הדברים מגיעים בזמן שפיפ"א ממשיכה לבחון את האירועים החריגים שאירעו בסיום הגמר, כאשר שחקני שתי הנבחרות היו מעורבים בעימות המוני על כר הדשא.

המהומה החלה לאחר שנהואל מולינה התנגש ברודרי, שרץ לחגוג עם חבריו, ובהמשך התרחבה כאשר פארדס דחף את אריק גרסיה ונכנס לעימות עם גאבי. לפי הדיווחים, הקשר הארגנטינאי תקף את הספרדי ואף אחז בצווארו במהלך חילופי הדחיפות, עד ששחקנים נוספים ואנשי הצוות המקצועי של שתי הנבחרות, בהם עוזר מאמן ארגנטינה וולטר סמואל, הפרידו בין הצדדים.

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למרות חומרת האירוע והחקירה שנפתחה בעקבותיו, גאבי הבהיר כי מבחינתו הפרשה אינה צריכה להוביל לסנקציות נוספות. מבחינתו, אם הייתה צריכה להיות תגובה, היא הייתה צריכה להגיע בזמן אמת על ידי צוות השיפוט, ולא בדיעבד באמצעות ועדת המשמעת של פיפ"א.