הסיבה לחרם על משחק הגמר: ההתערבות של טראמפ

נשיא אופ"א אלכסנדר צ'פרין בחר לא להגיע להתמודדות בין ספרד לארגנטינה, כמחאה נגד פיפ"א שביטלה עונש לחלוץ ארצות הברית בשל לחץ פוליטי תקדימי

נשיא אופ"א, אלכסנדר צ'פרין, החרים את גמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה בעקבות שרשרת תקריות מול פיפ"א, כך דווח היום (רביעי) ב’אתלטיק’. במוקד הסערה עומדת החלטת ועדת המשמעת של פיפ"א לבטל את עונש ההרחקה של חלוץ נבחרת ארצות הברית, פולארין באלוגון. צ'פרין, שנכח במשחק הפתיחה במקסיקו סיטי, בחר שלא להופיע לגמר במחאה על המהלך השנוי במחלוקת. ההחלטה התקבלה, על פי הדיווחים, בעקבות התערבות ישירה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ששוחח עם ג'יאני אינפנטינו וביקש לבחון מחדש את העונש.

באלוגון, שהורחק בגין כרטיס אדום בשלב 32 האחרונות מול בוסניה, היה אמור להחמיץ את שמינית הגמר מול בלגיה. עם זאת, עונשו הושהה באורח פלא, מה שאפשר לו לשחק בתבוסה 4:1 לבלגים ועורר זעם רב בקרב התאחדויות אירופיות. באופ"א הגיבו בחריפות למהלך, הגדירו אותו כחסר תקדים, והביעו דאגה עמוקה מכך שהחלטות שיפוט מושפעות מלחץ פוליטי. בארגון טענו כי התערבות פוליטית שכזו עלולה לפגוע אנושות באמון בתהליך המשמעתי העצמאי של הספורט.

פרשת באלוגון מהווה רק את קצה הקרחון בקרע ההולך וגדל בין שני הארגונים החזקים בכדורגל העולמי. בחודשים האחרונים יצא צ'פרין בביקורת פומבית נגד מדיניות פיפ"א, תוך שהוא תוקף במיוחד את השימוש בתמחור כרטיסים דינמי בטורנירים גדולים. בניגוד לכך, באופ"א התחייבו להפוך חלק ניכר מהכרטיסים ליורו 2028 לנגישים בהרבה, תוך שהם מצהירים: "המשחק חייב להישאר שייך לאוהדים המסורים". המתיחות בין הגופים מורגשת היטב גם בקרב ההתאחדויות המקומיות ביבשת.

אלכסנדר צ'פרין עם ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

המחלוקות גולשות גם לתקנונים ולניהול השוטף של טורנירי פיפ"א, שמעוררים לא מעט הרמת גבות באירופה. באופ"א זועמים על הטיפול הלקוי בוויזה של השופט הסומלי עומאר ארטן, וכן על היחס לנבחרת איראן במהלך התחרות. בנוסף, הארגון האירופי מתנגד נחרצות לשורת שינויי חוקה תמוהים שהוכנסו לאחרונה. בין היתר, מדובר בהפסקות שתייה חובה, מופעי מחצית ארוכים בסגנון אמריקאי, וצעדי משמעת חסרי תקדים נגד שחקנים שמכסים את פיהם כשהם מדברים על כר הדשא.