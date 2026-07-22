"אבו פאני הוא הפוינט גארד החדש של הכוכב האדום"

הקשר הישראלי סחט מחמאות אחרי עוד הופעה מרשימה, הפעם במסגרת מוקדמות ליגת האלופות: "השתלט על תפקיד הבוס במגרש, סטאנקוביץ' ידע מה הוא יקבל"

אחרי שהרשים בהופעת הבכורה שלו בליגה הסרבית, מוחמד אבו פאני המשיך לסחוט מחמאות אחרי עוד תצוגה משכנעת, הפעם במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, כשיחד עם קבוצתו החדשה הכוכב האדום הצליחו להביס 0:4 את לארן הצפון אירית ולהתמקם בעמדה מצוינת להעפלה לשלב הבא.

בסרביה התרשמו מהקשר הישראלי, עליו נכתב: “הפוינט גארד החדש של הכוכב. כמעט כל המהלכים התחילו ממנו, בייחוד במחצית הראשונה. יש לו ראיית משחק מצוינת וזה ברור שהמאמן דז’אן סטאנקוביץ’ ידע מה הוא יקבל כשביקש מההנהלה לצרף אותו מפרנצווארוש. הוא הראה הכי הרבה מהשחקנים החדשים, וסיפק כדור עומק גדול לאוסמן בוקארי בשער השני ובישל גם לדוארטה”.

במקום אחר העניקו לו את הציון 7.5 על 80 הדקות על כר הדשא, והוסיפו: “כשאין כתר, הוא פשוט השתלט על תפקיד הבוס במגרש וביצע אותו בצורה טובה. הוא יזכור את ההופעה האירופית הראשונה שלו בכוכב האדום עם הבישול שלו לברונו דוארטה”.

אבו פאני מחבק את ברונו דוארטה (IMAGO)

ביקורות פושרות על לויזו: “צריך מרחב ושטח”

גם האקס הטרי של הפועל תל אביב, לויזוס לויזו, רשם בכורה אירופית במדי הכוכב, אך עדיין לא הצליח להשתלב באופן מלא בשיטת המשחק: “הכנסת כדור מצוינת בדקות הפתיחה, כשאיבניץ’ החמיץ ממילימטר, זה כל מה שראינו מהקפריסאי במשחק. בהתחשב בכך שרוב ההתמודדות התנהלה בחצי המגרש של היריבה, הוא חייב להראות יותר”.

אתר סרבי אחר נתן לו את הציון 6 והסביר: “הוא התחיל בצורה שאפתנית עם הכדור למירקו איבניץ’, לאחר מכן יצר מצב עבור דוארטה. הוא צריך מרחב ושטח, כולם רואים את זה”.