מצוקת בלמים לפני הדרבי למכבי חיפה, שתחפש חיזוק

עם פציעה נוספת של פדראו, הירוקים יזדרזו בהחתמת שחקן זר נוסף לחוליית ההגנה, שנותרה עם שני בלמים טבעיים. גלזר צפוי לפתוח בשבת, ניראון יחתום

בעקבות פציעתו בפעם המי יודע כמה אתמול (שלישי) של הבלם הברזילאי פדראו במהלך משחק ההכנה מול הפועל כפר סבא, מכבי חיפה תזרז החתמת בלם זר שגם כך היה מתוכנן להגיע ללא קשר לעתידו של פדראו. עכשיו, כאשר ברור לכולם שפדראו יתקשה לעמוד בקצב אחרי שהיה מושבת לתקופה ארוכה וחזר רק הקיץ להתאמן לסירוגין, אין כבר ספק באשר לעתידו במועדון, שם הוא לא צפוי להמשיך כשיפנה משבצת של זר.

בעקבות הפציעה של פדראו והעובדה שהרכש החדש צונאמי עדיין לא בכושר משחק, מכבי חיפה נמצאת במצוקת בלמים לקראת הדרבי בסוף השבוע שכן כרגע עומדים לרשותה רק שני בלמים, נעם שטייפמן ושון גולדברג, שבמשחקים האחרונים הוסב לעמדת המגן השמאלי. במצב דברים שכזה ברק בכר יצטרך לאלתר הרכב הגנה שונה מזה שתרגל לאורך כל מחנה האימונים. אתמול למשל מי ששיחק כבלם במהלך המשחק היה איתי אהוד שעד כה ממלא מספר תפקידים כמו מגן, קשר ועכשיו בלם.

ניראון המתאושש מפציעה יחליף את כיוף

פציעה נוספת שהעיבה על המשחק אתמול הייתה פציעתו הקשה של השוער שריף כיוף שנפגע בגיד האכילס ויושבת לתקופה ארוכה. מדובר במכה לשוער עצמו שכבר סגר את כל תנאיו בהפועל רמת גן, שתצטרך לחפש שוער אחר. מי שאמור לקבל את הקרדיט בין הקורות כבר במשחק הדרבי יהיה שוער הרכש החדש עומרי גלזר שחתם אתמול באופן רשמי לשלוש שנים. עומר ניראון, שמועמד להחליף את כיוף, צפוי לחתום בימים הקרובים. ניראון מתאושש אף הוא מפציעה ארוכה ונמצא בשלבים אחרונים של החלמה.

עומרי גלזר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

ההחלטה למנות את קנג'י גורה כקפטן הקבוצה במקומו של דולב חזיזה התקבלה בתמיכת כל השחקנים שמאד מעריכים את גורה: "מדובר בשחקן חיובי מאוד בחדר ההלבשה וראוי מאוד לתפקיד הקפטן" אמרו בקבוצה.