"נשים, המונדיאל הסתיים, אתן יכולות להפסיק"

בחשבון האינסטגרם המשני שלו, שחקן מילאן ונבחרת פורטוגל רפאל ליאאו פרסם פוסט מיזוגני, הקורא למין השני להפסיק "לשחק אותה מבינות". וגם: ההתנערות

העונה האחרונה לא הייתה טובה עבור רפאל ליאאו. מי שהיה אמור לקחת את המושכות על כר הדשא במילאן ולהנהיג את הקבוצה לקמפיין מוצלח בליגה האיטלקית והמשיכה בסיום מוקדם ברבע גמר המונדיאל, כשלמרות הופעה גדולה בשמינית הגמר נגד קרואטיה, נעלם יחד עם יתר חבריו בהפסד 1:0 לספרד ברבע, משחק ששלח אותם הביתה מוקדם מהצפוי.

כעת, עם סיומו של גביע העולם, הפורטוגלי, שהודיע לפני הטורניר כי הוא מעוניין לעזוב את הרוסונרי בראיון במולדתו, פרסם בעמוד האינסטגרם המשני שלו, בו הוא בעיקר עושה ‘וולוגים’ וקטעי ראפ, הודעה מיזוגנית, כשכתב: “נשים, המונדיאל הסתיים, עכשיו אתן יכולות להפסיק לשחק אותה כאילו אתן מבינות כדורגל”.

האמירה יצרה סערה גדולה, כשהקיצוני החליט כעבור מספר שעות למחוק את הסטורי ולהעלות אחד אחר במקומו, שם כתב: “תפסיקו לקחת את מה שכתוב במשתמש הזה ברצינות”. קבוצתו מילאן לא פרסמה שום דבר רשמי לאור הפוסט, כשהשחקן עצמו עדיין נמצא בחופשה אחרי גביע העולם. האם זו באמת המחשבה שלו או שזה קטע “ראפרי”? נדע בהמשך הקריירה של הפורטוגלי בן ה-27.