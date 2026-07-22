מיאמי היט "החזירה" את לברון ג'יימס - והכחישה

טעות בתום לב או רמז לבאות? צוות המדיה של הקבוצה העלה ליוטיוב סרטון עתידי למסע״ת להצגת הכוכב ויצר סערה. בקבוצה הבהירו כי מדובר בטעות בלבד

בעיצומה של ההמתנה להחלטתו של לברון ג'יימס בנוגע לעתידו, טעות של מחלקת המדיה של מיאמי היט הציתה סערה ברשתות החברתיות והגבירה את הספקולציות סביב חזרה אפשרית של הכוכב לפלורידה.

הכול החל כאשר גולשים הבחינו כי בערוץ היוטיוב הרשמי של ההיט פורסם בטעות סרטון שכותרתו: "מסיבת העיתונאים להצגתו של לברון ג'יימס | 27 ביולי 2026". קישור לתמונה הממוזערת של הסרטון התפשט במהירות ברשת X, ורבים פירשו זאת כהדלפה לכך שג'יימס כבר החליט לשוב למיאמי. בעקבות זאת זינקו גם סיכוייה של ההיט באתרי החיזוי Polymarket ו-Kalshi כיעד הבא של הכוכב.

אלא שמעט לאחר מכן הגיע ההסבר הרשמי. דובר מטעם מיאמי היט הבהיר כי מדובר בטעות של מחלקת המדיה החברתית, שהפכה בטעות את הסרטון לציבורי בזמן שהמועדון נערך מראש לכל אחד מהתרחישים האפשריים בחלון ההעברות. לדבריו, אין כל תוקף לתוכן הסרטון והוא אינו מעיד על החלטה שהתקבלה מצד ג'יימס.

לברון ג'יימס (רויטרס)

גם התאריך הספציפי שהופיע בכותרת עורר תהיות, אך לפי הדיווח מדובר בחלק מההכנות הלוגיסטיות של המועדון. בעבר, ג'יימס נהג לעדכן את קבוצתו החדשה דקות ספורות בלבד לפני שההודעה הפכה לרשמית. כך היה גם בקיץ 2010, כאשר מחנהו של הכוכב הודיע למיאמי על החלטתו זמן קצר לפני ששידר אותה לעולם בתוכניתו המפורסמת ב-ESPN. בשל כך, קבוצות וגופי תקשורת נוהגים להכין מראש תכנים עבור כל תרחיש אפשרי.

לפי הדיווחים בארצות הברית, ג'יימס בן ה-41 עדיין שוקל את צעדיו בשוק השחקנים החופשיים, כשלושה שבועות לאחר פתיחת המשא ומתן בליגה. כתב ESPN שאמס צ'ראניה דיווח כי שלוש המועמדות המובילות להחתימו הן מיאמי היט, קליבלנד קאבלירס ופילדלפיה 76'.

גם סוכנו של ג'יימס, ריץ' פול, הודה לאחרונה כי אין לוח זמנים ברור לקבלת ההחלטה. "אני לא יודע מתי הוא יחליט", אמר בתוכנית "Game Over". "זה יכול להיות בעוד 48 שניות, זה יכול להיות בעוד 48 דקות. אי אפשר לגרום למישהו לדעת משהו שהוא עדיין לא יודע".