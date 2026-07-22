למרות הדיווחים: אא"ק נחושה להשלים את ההעברה

לאחר שקאנגווה שיחק בהפועל ב"ש במוקדמות האלופות נטען כי העסקה ירדה מהפרק, אלא שהמציאות אחרת. ביוון מעוניינים שיגיע למרות שלא ישחק בפלייאוף

בצל הדיווחים על המשא ומתן בין אא"ק אתונה להפועל באר שבע בנוגע לרכישתו של קינגס קאנגווה, הקשר הזמבי הוכיח אמש (שלישי) פעם נוספת עד כמה האלופה הישראלית תלויה בו. למרות ההפסד 2:1 לוויקינגור רייקיאוויק במוקדמות ליגת האלופות, קאנגווה היה מהשחקנים הבולטים בשורות האדומים והמחיש שוב את החשיבות שלו לקבוצה.

ל-ONE נודע כי במהלך 24 השעות שקדמו למשחק קיימו אנשי הפועל באר שבע מספר שיחות עם הקשר והסבירו לו את החשיבות הגדולה שהם מייחסים להשתתפותו בצמד המשחקים מול ויקינגור. הוא נענה לבקשה, התנהל במקצוענות מלאה והבהירו לו כי לאחר ההתמודדות מול האיסלנדים המועדון לא יעמוד בדרכו אם תגיע הצעה שתספק את כל הצדדים. גם אלונה ברקת והמנכ״ל ניר כץ עשו את הכל בשקט כדי שקאנגווה ישחק וצלחו את המשבר.

בבאר שבע מבינים היטב כי עזיבה אפשרית של הכוכב תהפוך את המשימה להגיע לשלב בתים אירופי למורכבת הרבה יותר. במועדון יודעים שהזמבי הוא אחד השחקנים המשמעותיים ביותר בסגל, והיכולת שהציג באיסלנד רק חיזקה את התחושה עד כמה הקבוצה נשענת עליו במרכז המגרש.

קינגס קאנגווה (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

למרות הפרסומים ביוון שלפיהם אא"ק אתונה נסוגה מהניסיון לצרפו, גורם המקורב למועדון היווני אמר ל-ONE כי העסקה עדיין חיה וקיימת. לדבריו, אא"ק לא ויתרה על קאנגווה והמנהל המקצועי שלה נחוש להשלים את צירופו, גם אם המשמעות היא שהקשר לא יוכל להשתתף בפלייאוף העלייה לשלב הבתים של המפעל האירופי.

כעת צפויות ההתפתחויות בנושא להימשך בימים הקרובים, כשהיוונים צריכים להחליט מה לעשות ולפי ההערכות הן ישלימו את העסקה אחרי הגומלין של ב״ש נגד ויקינגור. בהפועל באר שבע ממקדים את כל תשומת הלב במשחק הגומלין מול האיסלנדים, אך במקביל נערכים גם לאפשרות שהקשר הזמבי יעשה את דרכו ליוון מיד לאחר מכן, אם אא"ק תגיש את ההצעה הסופית שתענה על דרישות המועדון.