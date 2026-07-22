בב"ש מאוכזבים ומודאגים, אבל אופטימיים לגומלין

הדרומיים יצאו בתחושות חלוקות לאחר שהיו ״חלודים מדי״ בחזרה מהפגרה, אבל מאמינים: ״אנחנו צריכים לעשות את זה״. הספסול של פרץ והזעם על פסילת השער

הפועל באר שבע קיוותה להציג אמש (שלישי) תגובה טובה הרבה יותר אחרי ההפסד למכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים, אך גם במשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות, האלופה הישראלית אכזבה כשנכנעה 2:1 לוויקינגור רייקיאוויק ותגיע לגומלין עם הרבה מאוד סימני שאלה.

"חזרנו לא טוב מהפגרה, חלודים יותר מדי", אמרו בבירת הנגב. "גם המשחק הרגיל שלנו לא דומה למה שאנחנו מצפים. אם לא נעלה את הרמה בגומלין, נעוף. יש לנו הזדמנות לעשות שלב בתים אירופי ואנחנו צריכים לעשות את זה".

האכזבה מהיכולת והספסול של אליאל פרץ

בבאר שבע ציפו לראות קבוצה אגרסיבית, בטוחה ומדויקת יותר, אך בפועל האדומים המשיכו להציג יכולת פושרת ובעיקר חולשה גדולה בחלק האחורי. למרות פערי התקציב ושווי הסגל בין הקבוצות, דווקא האיסלנדים היו מסוכנים יותר, הגיעו ללא מעט מצבים והצליחו לכבוש פעמיים. במועדון הודו כי ההגנה שוב לא עמדה ברמה הנדרשת למשחק אירופי.

מיגל ויטור (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

עוד לפני שריקת הפתיחה נרשמו כמה החלטות מקצועיות מעניינות של המאמן רן קוז'וק. מתן בלטקסה, שספג מכה חזקה בראשו, לא נכלל בסגל לאחר שבמועדון העדיפו שלא לקחת כל סיכון ומיגל ויטור פתח במקומו במרכז ההגנה. ההפתעה הגדולה הייתה השארתו של אליאל פרץ על הספסל. אחד השחקנים הבכירים של הקבוצה נותר מחוץ להרכב משיקולים מקצועיים בלבד.

קאנגווה זכה למחמאות, ההגנה חייבת חיזוק

מי שכן זכה למחמאות היה קינגס קאנגווה. הקשר הזמבי, שפתח בהרכב למרות המגעים המתקדמים למעבר אפשרי לא.א.ק אתונה, היה מהבודדים שהציגו יכולת טובה וניסה להוביל את הקבוצה גם ברגעים הפחות טובים שלה. בבאר שבע מבינים היטב שהעובדה שהוא שוב בלט מעל מרבית חבריו מעידה גם על התלות הגדולה של הקבוצה בו. במועדון יודעים כי אם קאנגווה יעזוב בתקופה הקרובה, יהיה צורך למצוא פתרונות מקצועיים משמעותיים כדי לא לפגוע בסיכויי הקבוצה להצליח בזירה האירופית.

קינגס קאנגווה (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

במועדון מבינים כי משחק ההגנה הוכיח פעם נוספת שחיזוק לחלק האחורי הוא הכרחי. במקביל להכנות לקראת הגומלין, בבאר שבע ממשיכים בחיפושים אחר בלם זר ומגן שמאלי זר, מתוך הבנה שהסגל הנוכחי זקוק לשדרוג משמעותי אם הקבוצה רוצה להתקדם באירופה.

לצד האכזבה מהיכולת, בבאר שבע יצאו גם בתחושות קשות כלפי צוות השיפוט. במועדון סבורים כי שער היתרון של ניב יהושוע נפסל שלא בצדק, החלטה שלטענתם שינתה את כל מהלך המשחק. גם אצל אנשי ויקינגור התקשו להבין את פסילת השער, כאשר הקווים שהוצגו בבדיקת הנבדל עוררו לא מעט סימני שאלה ולא תאמו, לטענתם, את זוויות הצילום שהיו זמינות.

כעת כל הלחץ עובר למשחק הגומלין, שם בבאר שבע יודעים שיהיה צורך בשיפור משמעותי ביכולת, בעיקר במשחק ההגנה, כדי להפוך את התוצאה ולהמשיך את המסע האירופי.