בספרד טוענים: רודרי צריך לזכות בכדור הזהב

למרות שישב בחוץ כמחצית מהעונה בפרמייר ליג והתקשה לחזור, ב״מארקה״ ערכו סקר והראו: 49% מהקוראים מאמינים כי הוא צריך להיבחר לשחקן הטוב בעולם

נבחרת ספרד עוד נהנית מתחושת האופוריה לאחר הזכייה במונדיאל 2026, זאת לאחר שהנבחרת סגרה טורניר נפלא שבו ספגה שער אחד בלבד עם ניצחון 0:1 בהארכה מול ארגנטינה בגמר.

מי שהניף את הגביע היה הקפטן, רודרי. הקשר שב לשיאו לאחר תקופה לא פשוטה שכללה פציעות, נבחר לשחקן המצטיין של הטורניר לאחר שעשה זאת גם ביורו לפני שנתיים והיה שוב החשוב מכולם בלה רוחה.

אמנם יש עוד שלושה חודשים לטקס כדור הזהב, אך בעקבות המונדיאל השיח בנוגע לזוכים הצפויים התרחב, ולפתע גם שמו של רודרי עלה, למרות שהוא לא שיחק במשך מחצית מהעונה במדי מנצ׳סטר סיטי.

רודרי (IMAGO)

ב״מארקה״ טענו כי יש חמישה מועמדים, כשלצד קפטן הנבחרת נמצאים לאמין ימאל, הארי קיין, ליאו מסי וקיליאן אמבפה. למרות זאת, בסקר שערכו 49% הצביעו כי דווקא רודרי צריך לזכות בתואר הכדורגלן הטוב בעולם, כשבמקום השני נמצא קיליאן אמבפה עם 17% בלבד.

לרודרי היה מונדיאל באמת נהדר, אך במהלך העונה הנוכחית הוא רק התאושש מפציעה שהגבילה אותו במשך כשנה וחצי. לקח לקשר זמן לחזור לשיאו כשהוא השתתף ב-21 משחקים בליגה ולא זכה באף תואר, כך שבחירתו כמועמד הבכיר עשויה להיראות תמוהה.