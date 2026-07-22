השחקן שכבש צמד מול ב״ש סיים עם ״רגל סגולה״

האנסן מוויקינגור סיים בצליעה, אך דיבר בביטחון לתקשורת באיסלנד: ״היינו צריכים להעניש את באר שבע אפילו יותר. זה היה סוג של כדורגל קאמיקזה״

הפועל באר שבע סיימה את משחקה הראשון בסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות אמש (שלישי) בצורה מאכזבת עם הפסד 2:1 לוויקינגור רייקיאוויק, ותגיע לגומלין כשהיא חייבת לנצח.

אמנם לדרומיים היו דקות יותר טובות ואף עלו ליתרון, בשער שלאחר מכן נפסל, אך באיסלנד ראו את הדברים אחרת. כובש הצמד ניקולאג׳ האנסן, שירד עם ״רגל סגולה״ בצליעה לטענת התקשורת המקומית, הביע ביטחון ביכולת של קבוצתו, ואפילו אכזבה ש״הסתפק״ ב-1:2.

״זה פשוט כיף, אני גאה מאוד בצורה שבה הקבוצה שיחקה בבית. שיחקו כל כך טוב וזה היה ניצחון ראוי״, אמר האנסן בגאווה בפתח דבריו.

קינגס קאנגווה (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

״היינו קצת מאוכזבים לא לעלות ליתרון 0:2 עוד בזמן המחצית הראשונה״, הוסיף. ״אבל באותו הזמן, פשוט היינו חייבים להמשיך. הראינו כמה טובים אנחנו בבית עם התמיכה הנהדרת של הקהל״.

באיסלנד ציינו את הקושי של ויקינגור לתקוף מחדש לאחר השוויון של קינגס קאנגווה, אבל הדבר לא הטריד את האנסן. ״זה קרה גם מול גיור. זה קורה לפעמים, אנשים רצים קדימה ואז נרגעים מעט. נצטרך לעבוד על זה ולהמשיך להילחם״.

אופיר דוידזאדה (ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע)

איך הגיע הניצחון? כובש הצמד הרגיש שהוא היה ראוי: ״שיחקנו טוב, יצרנו הרבה הזדמנויות. זה היה סוג של כדורגל קאמיקזה, היינו צריכים להעניש אותם אפילו יותר״.

בנוגע לפציעה שלו הוסיף השחקן: ״זה קרה לי גם מול גיור, הרגל שלי התנפחה וכולה סגולה, אבל אני צריך להילחם ולשחק״. באיסלנד ציינו כי הוא צפוי להיות כשיר למשחק הגומלין.