מכה אפורה - הפועל באר שבע ממשיכה להדאיג

אחרי ההפסד לוויקינגור במשחק הראשון במוקדמות האלופות, פודקאסט האדומים מסכם: עד כמה התנאים השפיעו, פסילת השער של יהושע, החיזוק וכמובן, קאנגווה

אחרי שפתחה את העונה עם הפסד באלוף האלופים, הפועל באר שבע קיוותה לצאת לאיסלנד, לעבור את מבחן החוץ הראשון שלה במוקדמות ליגת האלופות ולהגיע עם מקדמה משמעותית לקראת הגומלין ה״ביתי״ בהונגריה. אלא שבפועל, האלופה הישראלית הסתבכה עם הפסד 2:1 לוויקינגור, הציגה לא מעט חולשות, וכעת תצטרך לבצע מהפך כדי להמשיך במסע לבמה האירופית הגדולה מכולן.

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, מנתחים את ההפסד המאכזב ומנסים להבין עד כמה תנאי המשחק הקשים והדשא הסינטטי באמת השפיעו, או שמא באר שבע בעיקר שילמה על טעויות של עצמה. מה הייתה ההשפעה של החלטות השיפוט על המשחק, האם פסילת השער של ניב יהושע הייתה נקודת המפנה של ההתמודדות, ועד כמה הקבוצה של רן קוז’וק רחוקה עדיין מהיכולת שמצופה מאלופת המדינה.

עוד בפרק: סימני השאלה שממשיכים לרחף מעל חוליית ההגנה, המחסור בשחקן התקפה שיוכל להכריע משחקים ברמות האלה, והסיבה שבגללה באר שבע עדיין מתקשה להשלים את החיזוקים שהיא כל כך זקוקה להם בחלון ההעברות. האם הקיץ של האדומים מתנהל בצורה נאיבית מדי, והאם המחיר כבר מתחיל להיות מורגש גם על כר הדשא?

וגם: מה חייב להשתנות לקראת משחק הגומלין בשבוע הבא כדי להפוך את התוצאה ולהמשיך לחלום על שלב הליגה של ליגת האלופות, וכמובן כל ההתפתחויות סביב עתידו של קינגס קאנגווה. איפה עומדים המגעים מול א.א.ק אתונה, האם העסקה באמת ירדה מהפרק, ומה המשמעות עבור באר שבע אם הכוכב הזמבי יישאר בסגל גם לעונה הקרובה.

האזנה נעימה!

הפקה ועריכה: אופק שדה.