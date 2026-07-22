רשמית: מורגן רוג'רס חתם בצ'לסי ושבר שיא העברות

קבוצתו של צ'אבי אלונסו החתימה את כוכב אסטון וילה תמורת 117 מיליון ליש"ט, שהפכו אותו לאנגלי היקר בכל הזמנים. ישתף פעולה עם חברו הטוב פאלמר

הכדורגל האנגלי ממשיך לככב בכותרות, הן מבחינת איכות הליגה והם מבחינת סכומי הכסף שנשפכים על העברות שחקנים. אתמול (שלישי) נשבר שיא נוסף כזה, כאשר צ’לסי שילמה 117 מיליון ליש”ט כדי להחתים את מורגן רוג’רס, במה שהפך לשיא העברות חדש בכדורגל האנגלי.

רוג’רס, שעשה קפיצת מדרגה במדי אסטון וילה אצל המאמן אונאי אמרי, מצטרף לפרויקט השאפתני של צ’אבי אלונסו בצד הכחול של לונדון, ויספק איכות לסגל של הספרדי. הוא יפגוש את שם קול פאלמר, אותו הוא מכיר היטב מהימים המשותפים במנצ’סטר סיטי, שם הוא למעשה המציא את החגיגה המוכרת של מספר 10 לשערים.

כעת, חובת ההוכחה היא על רוג’רס, שיצטרך להתמודד עם תג המחיר הכבד ולהראות שהוא מסוגל לעמוד בציפיות ולהיות שחקן מוביל גם שהוא לחלוטין באור הזרקורים.