דאבל לאפריפה, ורסנו שברה את שיא ישראל לבנות 18

האצנית זכתה בזהב ב-200 מטר אחרי שעשתה זאת גם ב-100; האתלטית הצעירה ניפצה את השיא בריצת 400 מטר משוכות ואיפראימוב סיפק דרמת ענק בקפיצה לרוחק

אליפות ישראל באתלטיקה ננעלה היום (שלישי) באצטדיון גבעת רם בירושלים, כאשר ביום האחרון מרסי אפריפה השלימה דאבל זהב בריצות הקצרות עם ניצחון ב-200 מטר, ישי איפראימוב ניצח בקפיצה לרוחק ממש ברגע האחרון עם דרמה גדולה והיה גם שיא לבנות 18 בריצת 400 משוכות.

הילה ורסנו קבעה שיא ישראלי לבנות 18 בריצת 400 משוכות עם זמן של 59.53 שניות כאשר סיימה במקום השני בתחרות. האתלטית הצעירה לראשונה ירדה מתחת לדקה, לקראת הופעתה הצפויה באליפות העולם לנוער שתתקיים בחודש הבא ביוג׳ין שבאורגון. נועה לוי ניצחה בפער גדול עם 48.82 שניות.

הילה ורסנו (רועי כפיר)

בריצת 200 מטר, מרסי אפריפה השלימה דאבל כאשר ניצחה את אלינה דרוטמן בפעם השנייה עם 24.19 שניות. גם אמש, כזכור, היא ניצחה אותה ב-100 מטר, כך שהאצנית, אחותו של בלסינג, גרפה בתחרות הלאומית שתי מדליות זהב לראשונה בקריירה. במרחק הזהה לגברים, גל ארד ניצח עם זמן מהיר של 20.68 שניות שמקרב אותו לאליפות אירופה בבירמינגהאם בחודש הבא.

הפיניש בין מרסי אפריפה לאלינה דרוטמן (רועי כפיר)

בקפיצה לרוחק הייתה דרמה. ישי איפראימוב ניצח, כאשר רק בניסיון השישי והאחרון הוא קפץ למרחק של 7.66 מטר ועלה למקום הראשון. עד אז הובילו בתחרות עדן סלע וניקיטה מירקין שקפצו ל-7.44 מטר.

כרואן חלבי-קבלאן (רועי כפיר)

נועם ממו (רועי כפיר)

תוצאות נוספות:

גם רומי טמיר השלימה דאבל בירושלים. אחרי שזכתה במדליית הזהב בקפיצה לרוחק, היא זכתה במדליית זהב נוספת בקפיצה המשולשת לאחר שעברה 13.12 מטר. גם נועם ממו זכה במדליית זהב נוספת ב-800 מטר אחרי שסיים את המסלול בחלוף 1:53.50 דקות. גם כרואן חלבי-קבלאן, שניצחה ב-1,500 מטר אמש, השלימה דאבל עם ניצחון ב-800 מטר בפיניש יפה ועצרה את השעונים על 2:07.09 דקות.