חזר לעיר: האתגר החולוני החדש של נאור ברקול

אחרי למעלה מעשור כמאמן במחלקות הנוער, ברקול נבחר להוביל את מ.כ ירמיהו חולון לעונה חדשה בליגה א'. המאמן הצהיר: "בונים קבוצה עם שאיפות גבוהות"

מ.כ ירמיהו חולון נערכת לעונה עשירית ברציפות בליגה א’ דרום. אחרי עונה מקוצרת, שאותה סיימה הקבוצה במרכז הטבלה, נראה שבחולון מכוונים גבוה יותר בעונה הקרובה.

לצד שחקנים שנשארו מהעונה שעברה ובהם: יניב שגב, אביתר מזרחי דניאל דה וונדלר, אור סיני, ליאל מרציאנו, הצטרפו לקבוצה שלושה שחקנים בלבל גבוה בליגה, השוער דודי אלון - שמגיע ממכבי יבנה והבלם עידן ניסימוב - שמגיע מהפועל אזור וטום אחי מרדכי - שרשם בעבר 10 הופעות בנבחרות הנוער של ישראל, חזר לקדנציה נוספת אחרי עונה במכבי קרית מלאכי.

מלאכת האימון הוטלה על כתפיו של נאור ברקול (39), בלם העבר של צפרירים חולון, חולוני שורשי, שאימן בעונות האחרונות במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד - היה שותף כעוזרו של אלי לוי לזכייה באליפות ההיסטורית עם קבוצת הנוער בתחילת העשור, בהמשך הוביל להצלחות קבוצות נערים ואילו בעונה האחרונה, בה שימש כמאמן קבוצת הנוער, פוטר מתפקידו באמצע העונה, למרות שהקבוצה הייתה במרכז הטבלה, הרחק ממאבקי התחתית.

נאור ברקול והצוות המקצועי של מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)

בראיון לאתר vole, ציין נאור ברקול, את פליאתו מהמהלך: “אני עד היום לא יודע לשים את האצבע על הסיבות שהובילו לפיטורים שלי. הקבוצה הייתה אחרי ניצחון במקום ה-10 בטבלה ובחוף מבטחים. יכולתי לקבל יותר קרדיט מהמערכת. היו לי במצטבר באשדוד כארבע וחצי עונות טובות מאוד. הייתי שותף לאליפות ההיסטורית של הנוער כעוזר המאמן של אלי לוי, לקחנו חלק במשחקי ליגת האלופות לנוער, הייתי עוזר מאמן בקבוצת הבוגרים, הייתי שותף להישארות בליגה של שלושה שנתונים במהלך השנים. גם העונה בקבוצת הנוער אני לא חושב שנכשלנו, למרות שהמטרות היו אחרות. במהלך העונה נראינו טוב שיחקנו כדורגל מלהיב ושמח ושחקנים התקדמו לקבוצה הבוגרת”.

המעבר מהנוער לבוגרים

ברקול, שאת קריירת האימון שלו החל בגיל 27 בקבוצת הבוגרים של צפרירים חולון, בשורותיה היה לשחקן בית שורשי, חוזר אחרי למעלה מעשור לשטח האימון של ליגות הבוגרים - והוא מסביר מדוע: “לאחר המון שנים במחלקות בנוער אני מרגיש שמיציתי את הפרק של מחלקות הנוער, ומרגיש בשלות לאמן קבוצת בוגרים. כמו כן, בימים אלה אני חלק מקורס הפרו של ההתאחדות לכדורגל שהתוכן הנלמד בו מתייחס כמובן לקבוצות בוגרים, ככה שהמעבר היה מתבקש”.

אתה מזוהה מאוד עם צפרירים חולון, מה מביא אותך למ.כ ירמיהו חולון?

“נכון, כילד וכנער גדלתי והתחנכתי במחלקת הנוער של הפועל צפרירים חולון. שם גם התחלתי את דרכי כמאמן בקבוצות הילדים והנערים והגעתי לקבוצת הבוגרים גם כשחקן וגם כמאמן. אני תושב העיר, את קבוצת ירמיהו חולון אני מכיר ומלווה מיום היווסדה בעקבות קשרים חברתיים ומקצועיים. הבעלים ליאור שולמן והמנהל המקצועי מוסא בן חיים פנו אליי והחיבור היה מיידי. אני רואה בהזדמנות שניתנה לי קרש קפיצה לרמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי ומודה להם על האמון”.

שחקני ירמיהו חולון חוגגים (ראובן שוורץ)

מי איתך במלאכת האימון?

”הצוות סביבי מורכב משחקני עבר מנוסים בליגות הנמוכות: עוזר המאמן - חיים פונטורמלי, מאמן השוערים - דורון רוזנקוביץ ומאמן הכושר - יוסי קקון, שביחד עם מוסא בן חיים המנהל המקצועי נותנים מעטפת מקצועית מצוינת לסגל השחקנים”.

איזו קבוצה נבנית העונה בחולון?

“אנחנו בונים קבוצה עם שאיפות גבוהות, בוחרים שחקנים לסגל בקפידה והשארנו שחקנים שאנחנו מאוד מרוצים מהם מעונה שעברה. אנחנו שמים דגש על סטנדרטים מקצועיים במונחים של ליגה א’, במטרה לעשות עונה טובה ומוצלחת”.