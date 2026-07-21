עוד חשוד נעצר בחשד להשלכת רימון רסס על ג'פניקה

המשטרה הודיעה על התפתחות נוספת בפרשת המתקפה שחוות המסעדות בבעלותו של ברק אברמוב. החשוד שנמצא בשנות ה-20 לחייו הועבר לחקירה ומעצרו יוארך

משטרת ישראל הודיעה היום על התפתחות נוספת בחקירת פרשת השלכת רימון הרסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו, הנמצאת בבעלות משותפת של בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב.

על פי הודעת דוברות המשטרה, בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרו לפני זמן קצר חשוד נוסף, במסגרת החקירה המתנהלת סביב אירוע השלכת רימון הרסס לעבר המסעדה, שאירע לפנות בוקר ב-13 ביולי 2026.

יובא מחר לבית המשפט

מהמשטרה נמסר כי החשוד, תושב בת ים בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה במשרדי ימ"ר תל אביב.

עוד נמסר כי מחר הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

במשטרה הדגישו כי החקירה עדיין נמשכת וכי נבדקים כלל כיווני החקירה במסגרת הפרשה.