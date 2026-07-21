רגע לפני המעבר להפועל רמת גן: ביש מזל לכיוף

שוערה של מכבי חיפה, שהיה אמור לעבור בהשאלה לעולה החדשה, נפצע בגיד אכילס במשחק האימון מול כפ"ס. שתי הקבוצות מחכות לתוצאות כדי להמשיך בעסקה

מכה לא פשוטה לשריף כיוף. השוער, שהיה על סף השלמת מעברו להפועל רמת גן בהשאלה ממכבי חיפה, נפצע אחה"צ במשחק האימון של הקבוצה מול הפועל כפר סבא בגיד האכילס, דווקא בעיתוי הגרוע ביותר מבחינתו.

כיוף, שקיווה לפתוח דף חדש ולקבל דקות משחק משמעותיות בעונה הקרובה, ייאלץ כעת לעבור בדיקות מקיפות שיקבעו את חומרת הפציעה ואת משך ההיעדרות הצפוי. במכבי חיפה וברמת גן ממתינים לתוצאות, שיכריעו גם באשר להמשך עסקת ההשאלה.

הפציעה מגיעה לאחר תקופה שבה הצדדים כבר הגיעו להבנות, כאשר המעבר נועד לאפשר לשוער לצבור ניסיון ודקות משחק באופן קבוע. כעת, התוכניות עלולות להשתנות בהתאם לממצאים הרפואיים.

שריף כיוף (עמרי שטיין)

כרגע קשה עד לאחר הבדיקה המקיפה לדעת מה חומרת הפציעה, אולם בשלב זה כל האפשרויות עדיין על הפרק, עד לקבלת האבחנה הסופית. עבור השוער מדובר באכזבה גדולה. אחרי שהמתין להזדמנות לצאת לדרך חדשה, דווקא רגע לפני השלמת המעבר הוא מוצא את עצמו מתמודד עם פציעה שעלולה לעכב את המעבר שכבר היה נעול וסגור.