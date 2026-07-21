בלתי נגמר: לוקה מודריץ' סיכם לעוד עונה במילאן

הקרואטי מסרב לתלות את הנעליים ובחר להמשיך להוביל ברמות הגבוהות של אירופה. יחתום ברביעי בסן סירו עד ליוני 2027 וירוויח כ-3.5 מיליון אירו

לוקה מודריץ' מוכיח שגיל הוא באמת רק מספר’ על פי דיווח של פבריציו רומאנו ומקורות מרובים באיטליה, הושג סיכום סופי ומוחלט על הארכת חוזהו של הקשר הקרואטי האגדי במילאן. מודריץ', שיחגוג בעוד מספר שבועות את יום הולדתו ה-41, צפוי לחתום רשמית במהלך יום רביעי ולהישאר במועדון הפאר האיטלקי עונה נוספת, עד יוני 2027.

לפני מונדיאל 2026 רמז הקשר כי הוא שוקל את צעדיו וייתכן שיחליט לתלות את הנעליים, אך כעת החליט לא רק להמשיך את הקריירה המפוארת שלו, אלא לעשות זאת ברמות הכי גבוהות של אירופה. במסגרת ההסכם החדש, מודריץ' צפוי להשתכר כ-3.5 מיליון אירו לעונה, בתוספת בונוסים שונים על עמידה ביעדים.

הקרואטי הצטרף לרוסונרי בקיץ שעבר כשחקן חופשי, אחרי עידן היסטורי בריאל מדריד. בעונתו הראשונה בסן סירו הוא היה בורג מרכזי במערך ורשם 37 הופעות, בהן כבש שני שערים ובישל שלושה נוספים, כשהוא מחמיץ מספר קטן בלבד של משחקים בעקבות שבר בעצם הלחי פציעה ממנה החלים ושב למגרשים מהר מהצפוי.