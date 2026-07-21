מאיר כהן, שוער העבר, מונה למאמן בני אילת

שוער העבר שהיה מזוהה בעיקר עם קבוצת בית שאן ישמש כמאמן הקבוצה, שהחתימה כזכור את יצחק וקניוק. יאמן לצידו של קובי רפואה המנהל המקצועי בדרום

בני אילת, הקבוצה הכי דרומית בארץ, ממשיכה במסע הרכש המרשים לקראת העונה הקרובה.

אחרי החתמתם של גיל יצחק, גידי קניוק, שני שחקנים בעלי ניסיון עשיר בליגות הבכירות, קובי רפואה, המנהל המקצועי, בחר בשוער העבר מאיר כהן כמאמן הקבוצה הדרומית

כזכור, כהן, שינסה להוביל את הדרומיים לעליית ליגה, שיחק כשוער עד גיל 46 והיה מזוהה עם הפועל בית שאן, אבל גם הצטיין בין הקורות של בני סכנין ומכבי הרצליה.

כרגע הקבוצה בהובלת שוער העבר נמצאת בליגה ב’ ותקווה הודות למסע הרכש המרשים לטפס במעליי בליגות וכמובן בראש ובראשונה להשיג את מקומה בליגה א’ דרום.