קאנגווה פותח אצל הפועל באר שבע מול ויקינגור

חרף האיומים של א.א.ק אתונה, הכוכב של האלופה עולה ב-11 של קוז'וק ב-22:00 במוקדמות ליגת האלופות. גם ונטורה בפנים. הופעת בכורה בהרכב ליהושע

הפועל באר שבע תפתח הערב (שלישי) ב-22:00 את הקמפיין האירופי שלה לעונת 2026/27, כשהיא מתארחת אצל ויקינגור רייקיאוויק במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה מקווה להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין בשבוע הבא ולעשות צעד ראשון בדרך לסיבוב השלישי.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, ג’יבריל דיופ, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, ניב יהושע, קינגס קאנגווה, מוחמד אבו רומי, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

באר שבע מגיעה להתמודדות אחרי ההפסד למכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים, אך במועדון יודעים שהמטרה המרכזית של פתיחת העונה היא הצלחה בזירה האירופית. הקבוצה של רן קוז'וק רוצה להשיג תוצאה שתעניק לה יתרון משמעותי לקראת הגומלין, אך תיאלץ להסתדר ללא ז'ואאו ויקטור, שסובל מקרע חלקי בשריר וצפוי להיעדר בין חודש לחודש וחצי. מתן בלטקסה מחוץ לסגל לאחר שספג מכה חזקה באימון המסכם אתמול.

ויקינגור, אלופת איסלנד, כבר נכנסה לקצב משחקים אירופי לאחר שעברה בסיבוב הראשון את גיור ההונגרית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים. הקבוצה נהנית גם מהעובדה שעונת הליגה המקומית נמצאת בעיצומה, ובסגל שלה בולטים גילפי סיגורדסון וניקולאי האנסן. האיסלנדים הפסידו רק פעם אחת בשמונת משחקי הבית האחרונים שלהם בכל המסגרות וינסו לנצל את יתרון הביתיות כדי להגיע עם יתרון לגומלין.

זה יהיה המפגש הראשון אי פעם בין שני המועדונים. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, שם כבר מחכה המנצחת בין הכוכב האדום בלגרד של מוחמד אבו פאני ללארן מצפון אירלנד. במקרה של הדחה, אחת הקבוצות תנשור למוקדמות הליגה האירופית.