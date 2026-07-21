בני יהודה ציינה 12 שנים למותו של ניצן שירזי

הכתומים ערכו דקה של מחיאות כפיים לזיכרו של המאמן שהיה אמור לחגוג היום את יום הולדתו ה-55. אלי לוי: "היה איש של אנשים". המועדון שלח תנחומים

12 שנים בדיוק, חלפו מאז הלך לעולמו אחד מהאנשים היותר מזוהים עם מועדון הכדורגל בני יהודה ת"א ואחד המאמנים האהובים והטובים, ניצן שירזי ז"ל. הבוקר, ערכו במועדון במהלך אימון הבוקר דקה של מחיאות כפיים לזכרו.

"חלק מהמורשת של בני יהודה אלו אנשים שעברו פה כברות דרך והישגים. היום היה אמור להיות יום הולדת 55 לאחד האנשים והמאמנים מהטובים שהיו בבני יהודה ובכלל, ניצן שירזי ז"ל. מחר זה גם יום פטירתו ה-12 ולמי שמכיר או לא, ניצן היה איש של אנשים", אמר המאמן אלי לוי לשחקנים.

"אני הכרתי אותו באופן אישי. הוא היה מקצוען, היה מנהיג, איש צנוע ואהוב. הדבר שאני הכי זוכר ממנו הוא החיוך: היה לו חיוך כובש וראוי לציין את היום הזה ואת מחר. ראוי שנעמוד פה דקה אחת ונמחא כפיים לזכרו".

ניצן שירזי ז"ל (מערכת ONE)

"העבר שלנו הוא חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו. מאמן, מחנך ואדם שהטביע את חותמו במועדון ובלבבות של כולנו. לעולם לא נשכח, יהי זכרו ברוך", מסרו הערב במועדון.