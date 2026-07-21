ליגת האלופות: מ.ס דימונה - נערים א'

החניכים של רותם ניסן זכו באליפות מתוקה במחוז שפלה, בכך נסללת דרך לקבוצת שנתון 2010 להשתלבות בליגת המשנה. המאמן מסכם עונה בסיפוק מירבי

פינת "ליגת האלופות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שזכו באליפות, מאירה הערב על קבוצת נערים א' של מ.ס דימונה "צו פיוס" - אלופת מחוז שפלה. הקבוצה, שהודרכה על ידי רותם ניסן, שעונה קודם לכן הוביל את קבוצת הנוער לזכייה באליפות מחוז שפלה ולהעפלה לליגה הארצית, זכתה לפייט חזק בצמרת ממכבי אשקלון ובית"ר קריית גת, אך לבסוף סיימה את העונה ביתרון של שלוש נקודות על פניהן של היריבות, בכך דימונה חגגה זכייה באליפות, שסוללת לקבוצת שנתון 2010, שרבים משחקניה שיחקו בקבוצת נערים א' בעונה הזו, את הדרך להשתלב בליגה הלאומית החדשה. קבוצת שנתון 2010 שיחקה בעונה האחרונה בליגה הארצית של שנתון נערים ב', לאחר שזכתה בהגרלה של סגניות האלופות, הפעם היא זוכה במקום בליגת המשנה בזכות אליפות של קבוצת שנתון 2009, ששחקנים משורותיה יעלו לקבוצת הנוער, בתקווה להיות שותפים להיסטוריה נוספת - העפלה לליגה הלאומית.

20 מחזורים שוחקו העונה בליגת שפלה, שכמו בכל עונה הייתה קשה למעקב, בגלל לו"ז משחקים מפוזר של מחזורי הליגה, עקב התפרקות קבוצות וסיבות לוגיסטיות. כך או כך, כבר משלב מוקדם ניתן היה לזהות את הקרב בצמרת, מ.ס דימונה, מכבי אשקלון ובית"ר קריית גת היו צמודות בצמרת. בטבלת הסיום של הסיבוב הראשון אשקלון שהתה בפסגה לצידה של דימונה, השתיים הקדימו בנקודה אחת את קריית גת. דימונה, שפתחה עונה עם ניצחון ביתי 1:3 במשחק הגביע מול עלייה כפר סבא מהליגה הארצית, הצליחה להיות חדה וממוקדת יותר בסיבוב השני, למרות שני הפסדים שספגה. את האליפות הבטיחה עוד לפני המחזור האחרון, בעקבות הידיעה שתזכה לניצחון טכני על מ.כ שדרות שהתפרקה, מה שעזר לה לזכות בתואר למרות הפסד 2:1 למכבי אשקלון במחזור הלפני אחרון של העונה.

מ.ס דימונה סיימה את העונה עם מאזן של 16 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, המהווים למעלה מ-83 אחוזי הצלחה. כיאה לאלופה עוצמתית, גם יחס השערים של דימונה היה הטוב בליגה. הקבוצה כבשה את כמות השערים הגבוה ביותר, 73 במספר, כשעל 23 מהשערים חתום מלך שערי הליגה, איתן שבת, שכבש עוד שני שערים במשחקי הגביע. עוד 15 שחקנים ברשימת הכובשים של דימונה. הקפטן, נועם פנספורקר, סיים עונה כסגן מלך השערים עם שבעה שערים. הגנת הקבוצה בראשות השוער, שילה זגורי, שהגן במקביל ולסירוגין לאורך העונה גם על שער קבוצת נערים ב', ספגה 23 שערים בלבד, כמות השערים הנמוכה בליגה.

נערים א' דימונה (רשות הספורט דימונה)

מיד לאחר סיום העונה טסה הקבוצה לטורניר בברצלונה, שאותו מכתיר המאמן, רותם ניסן, כהצלחה גדולה: "המסע לברצלונה היה חותמת לעונה מדהימה. ניצחנו שם קבוצות מקומיות וגם מצאנו את הזמן לחוות וליהנות מצוות האימון של מועדון הכדורגל ברצלונה, שהעבירו לנו אימון על ידי מאמן מטעמם. פרי מתוק לסיומה של עונה היסטורית בחטיבת הנערים: אליפות לקבוצת נערים א', רבע גמר גביע היסטורי עם קבוצת נערים ב', שתיקח הרבה דברים להמשך הדרך מהעונה הזו".

אימנת העונה את נערים ב' ונערים א', שהתבססה על שחקנים מהשנתון הנמוך. איך הדברים פעלו ביום יום?

"90% מהסגל היה בכלל מבוסס על חבר'ה מנערים ב'. עשינו עבודה אינטנסיבית בקבוצה. כאשר הגענו לעונה הזו אנוכי והעוזר שלי מזה ארבע עונות, ליאור סנקר, המטרה העיקרית הייתה לשחק כדורגל טוב ולהוביל את נערים א’ לזכייה באליפות. נתוני הפתיחה היו לא פשוטים, אחרי תחלופת מאמנים לא פשוטה לילדים, אבל המטרה היית לנגד עיננו. בנערים ב' התחלנו עם רצף רע של שישה משחקים ללא ניצחון, אבל אז הגיע הגביע שמינית הגמר, ניצחנו, העפלנו לרבע גמר גביע המדינה לראשונה בהיסטוריה של המועדון, התחלנו רצף של שמונה משחקים ללא הפסד, כאשר הגענו לרבע הגמר שם לצערנו הפסדנו, אבל המטרה הייתה עדיין ברורה, לעלות ליגה בנערים א'. במאמץ משותף הצליחו השחקנים יחד להוביל את הקבוצה למקום הכי גבוה שאפשר. זה לא היה פשוט, שיחקנו שני משחקים בשבוע, לפעמים שלושה בשבוע, היו שחקנים ששיחקו משחקים מלאים בשתי הקבוצות - הכל כדי להגיע למקום המיועד בנערים א'. אחרי עבודה קשה, משמעת גבוהה והרבה שמחה במגרש, הגענו לתוצאות שציפינו להן, לקחנו אליפות שני מחזורים לפני תום הליגה".

איך התנהלתם בתקופת פגרת המלחמה?

"לא היה פשוט. דימונה הייתה בין הערים המטווחות, היה קשה להתאמן. גם כשקצת ניסינו ליצור שגרה זה היה קשה. לא היה אידיאלי לחזור מפגרה לרבע גמר הגביע אחרי הפסקה כה ארוכה. לצערי, זה הורגש בדשא, וזה לא היה פשוט, אבל התמקדנו בנערים א' וביצענו את המשימה בהצלחה".