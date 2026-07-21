רשמי: שוקי נגר מונה למנהל המקצועי בבאר יעקב

שחקן העבר יתחיל לעבוד במועדון ממחלקת הנוער החל מהעונה הקרובה ויסייע בפיתוח השחקנים הצעירים. בקרוב ייחנך בעיר מגרש נוסף שישרת את הקבוצות

מועדון הכדורגל מכבי עמית באר יעקב הודיע על מינויו של שוקי נגר לתפקיד המנהל המקצועי החל מהעונה הקרובה. נגר מצטרף למועדון לאחר ששיחק לאורך שנים בליגת העל ובנבחרת ישראל, ובהמשך עסק בתפקידי אימון וניהול מקצועי. במועדון ציינו כי הניסיון המקצועי שצבר ישמש לפיתוח המחלקה והשחקנים הצעירים.

לצדו של נגר ימשיכו לפעול המנהל האדמיניסטרטיבי מתן בן אבו ומנהל בית הספר לכדורגל יעקב בר שלום, במטרה לנהל את מחלקת הנוער וקבוצות הליגה של העיר. במסגרת תוכניות העבודה של המועדון, צפוי להיכנס בקרוב לשימוש מגרש כדורגל נוסף שישרת את הקבוצות השונות ויאפשר הרחבה של פעילות האימונים.

סגן ראש העיר, נועם ששון, מסר לאחר המינוי: "אני שמח ונרגש לבשר על הצטרפותו של שוקי נגר למועדון. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש, ובטוח שיחד נצעיד את המועדון קדימה ונמשיך להצמיח את דור העתיד של הכדורגל בבאר יעקב".