הבלייזרס בדרך לעזוב את פורטלנד ולעבור מדינה?

הבעלים מנצל חוזה שכירות עד 2030 ומנהל מלחמה מול הרשויות על מימון האולם. סילבר התערב במשבר, ודני אבדיה עשוי למצוא את עצמו במקום מגורים חדש

בזמן שליגת ה-NBA מתמקדת בליגת הקיץ ובהעברות של שחקנים מעניינים ובהרחבה עתידית של הליגה, מאחורי הקלעים הולכת ומתפתחת סוגיה מורכבת סביב עתידה של פורטלנד טרייל בלייזרס. הקבוצה והרשויות המקומיות באורגון נקלעו למאבק בירוקרטי ופוליטי סביב מימון שדרוג אולם המודה סנטר בן ה-30 שנה. למרות שכבר אושר תקציב ציבורי של מעל 300 מיליון דולר ברמת המדינה, התהליך נתקע, כשהפוליטיקאים מציבים תנאים להעברת הכספים ודורשים מהבלייזרס לחתום על חוזה שכירות לטווח ארוך.

שורש המתיחות הוא חוזה השכירות הקצר של הקבוצה, שנחתם ב-2024 ותקף עד שנת 2030 בלבד, כך שהבלייזרס למעשה אינם כבולים למקום. החוזה הגמיש נחתם מעט לפני שעזבון הבעלים הקודם פול אלן העמיד את המועדון למכירה, וסייע לדחוף את המחיר ל-4.25 מיליארד דולר, הסכום ששילמה קבוצת הרכישה של טום דנדון בתחילת השנה. כיום החוזה הזה מעניק לבלייזרס מנוף לחץ מול הרשויות, בעוד שדנדון מנסה לנצל אותו כדי להשיג לעצמו עסקה משתלמת לשיפוץ האולם.

נקודת חדשה נרשמה באירוע באולם מול קהל נבחרי ציבור, בהם המושלת וראש העיר, שמהם דנדון מצפה למימון שיפוץ של 600 מיליון דולר. דנדון עלה לבמה וסיפק עקיצה: "מרגיש שאנחנו עושים השקעה די גדולה בעצם זה שאנחנו נשארים פה ומשלמים את שיעורי המס האלה". דנדון לא הזכיר פומבית מעבר עיר, אך הנושא מורגש באוויר, וכלי תקשורת מקומיים דיווחו שהבלייזרס מאטים את המשא ומתן והרשויות חושדות שמדובר בניסיון לחתור תחת התהליך.

הבעלים של הבלייזרס טום דנדון (רויטרס)

התהליך ירד מהפסים

המצב הפך רגיש מספיק כדי לגרור התערבות מצד קמישנר הליגה אדם סילבר, שנפגש עם דנדון בלאס וגאס והודה כי התהליך ירד מהפסים בדרכים שונות. סילבר ציין: "אנחנו עובדים עם שני הצדדים כדי להבטיח שלטרייל בלייזרס יהיה עתיד לטווח ארוך בפורטלנד, אבל יש עוד כמה סוגיות פתוחות שחייבים ליישב". למרות שהליגה בוחנת הרחבה לקבוצות נוספות בסיאטל ולאס וגאס, הידרדרות נוספת ביחסים עלולה להציב את המשך דרכה של הקבוצה בעיר בפני חוסר ודאות משמעותי.