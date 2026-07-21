א.א.ק אתונה משכה את הצעתה על קינגס קאנגווה

ביוון מדווחים כי הקבוצה, שנחשבה למועמדת לקלוט את הקשר הזמבי של הפועל ב"ש, תרד מהרעיון לצרפו אחרי שהאלופה הודיעה כי ייכלל במשחק מול ויקינגור

א.א.ק אתונה משכה את הצעתה לרכישת קינגס קאנגווה, לאחר שהפועל באר שבע הודיעה למועדון היווני כי הקשר ייכלל במשחק הערב מול ויקינגור במוקדמות ליגת האלופות. כך דווח ביוון, שם נטען כי ההחלטה הובילה את האלופה היוונית לוותר באופן מיידי על העסקה ולעבור לאפשרויות אחרות.

לפי הדיווח, כבר מהרגע הראשון שבו שמו של קאנגווה נקשר לא.א.ק, היה ברור כי לא קיימת מחלוקת כספית בין המועדונים. ההצעה שהגישה הקבוצה מאתונה עמדה בדרישות של הפועל באר שבע ואף הייתה ההצעה הגבוהה והמשמעותית ביותר שהתקבלה עבור הקשר בן ה-27.

המחלוקת המרכזית נגעה לרצונה של באר שבע להשתמש בקאנגווה במשחקים מול ויקינגור במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. הופעה של הקשר במפגש הייתה מונעת מא.א.ק להשתמש בו בהמשך שלב הפלייאוף של המפעל, ולכן במועדון היווני דרשו שהשחקן לא ישותף.

קינגס קאנגווה. ימשיך לעונה נוספת באדום? (רדאד ג'בארה)

א.א.ק לא נסוגה מהעמדה ועברה למועמדים אחרים

במהלך היממה האחרונה נעשו ניסיונות למצוא פתרון שיאפשר את השלמת המעבר. על פי הפרסום, קאנגווה כבר הגיע לסיכום עם א.א.ק ואף הפעיל לחץ על הנהלת הפועל באר שבע כדי שתאפשר לו לעבור ליוון.

למרות זאת, באר שבע לא שינתה את החלטתה והבהירה לא.א.ק כי הקשר הזמבי ישותף כרגיל במשחק מול אלופת איסלנד. בדיווח נטען כי הקבוצה הישראלית קיבלה את ההצעה היוונית, אף שהייתה מודעת לכך ששיתופו של קאנגווה עלול לגרום לביטול העסקה ולהפסד כספי, מאחר שלא התקבלו הצעות דומות עבורו.

א.א.ק מצדה נשארה נחושה בעמדתה והשיבה באופן מיידי כי היא מושכת את הצעתה, כפי שגם הבהירה מראש. בעקבות פיצוץ העסקה, המנהל המקצועי חאבייר ריבלטה צפוי להתמקד כעת במועמדים אחרים שכבר נבדקו על ידו לקראת חיזוק מרכז השדה.