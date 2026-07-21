נשאר בליגה: אור פוני עבר לנערים א' של חדרה

הקשר ההתקפי, שהצטיין העונה בקבוצת נערים ב' של מ.כ נהלל יזרעאל, ישחק בעונה הקרובה בהפועל חדרה. השחקן: "מודה לעידן וייצמן, שהשקיע בי רבות"

קבוצת נערים א' של הפועל חדרה, שתודרך בעונה הקרובה ע"י אושר גל, נערכת לעונה הקרובה בליגת העל. בימים אלה שוהה הקבוצה בעיר נהריה ועורכת מחנה אימונים. לשורותיה הצטרף אחד מהקשרים שעשו בעונה האחרונה את הקפיצה הגבוהה ביותר בליגת העל של שנתון נערים ב', אור פוני, ששיחק במדי מ.כ נהלל יזרעאל - שנשארה בליגה בזכות ניצחון 1:2 במשחק גמר הפלייאוף מול הפועל חיפה מהליגה הארצית, בזכות שער דרמטי בבעיטה לחיבורים שכבש פוני בתוספת הזמן של המשחק.

אור פוני סיים את העונה האחרונה עם 33 הופעות במדי הקבוצה הצפונית, ב-30 מהמשחקים פתח בהרכב וב-22 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. השחקן סיים את העונה עם עשרה שערים ושבעה בישולים. בארבעה משחקים עלה כמחליף בשורות קבוצת נערים א'. אור פוני מסיים פרק של שלוש עונות במ.כ נהלל יזרעאל, כשבתחילת הדרך התאמן בקבוצת ילדים א' תחת הדרכתו של אביו, שחר, שיאמן בעונה הקרובה בהפועל נוף הגליל את קבוצת נערים ג' וישמש כעוזר מאמן בקבוצת הבוגרים. אור פוני קודם לכן שיחק בקבוצות החטיבה הצעירה של מ.כ נווה יוסף חיפה ובקבוצת ילדים ב' של מכבי חיפה "קצף".

אור פוני התייחס למעברו להפועל חדרה: “אני מאוד נרגש מהמעבר הזה. מצאתי כאן רמה של התנהלות, שעוד לא הכרתי, מתחם ברמה הכי גבוהה שיש בצפון, קבוצה מצוינת - שבעזרת השם נעשה יחד עונה גדולה. מגיע רעב לעשות את המקסימום שאני יכול, במטרה לעשות עונה יותר גדולה מעונה שעברה”.

עברה עליך ועל הקבוצה עונה עם הרבה עליות וירידות. איך אתה מסכם אותה?

”העונה התחילה עם המון התרגשות ורצון לעשות הישג, שהוא יותר מהישארות בליגה, אבל על המגרש לא עשינו תוצאות טובות בהתחלה - דבר שמאוד תסכל אותנו, אך עידן וייצמן, המאמן, לא נתן לנו להוריד את הראש לרגע, המשכנו לעבוד קשה באימונים ולנסות כל משחק לתת הכל. מבחינתי האישית במחזור התשיעי הגיע שער הבכורה - במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, שער בבעיטה חופשית. למרות שהפסדנו את המשחק, זו הייתה נקודת אור בשבילי. השער נתן לי המון אמונה. במחזור העשירי עשינו ניצחון ראשון לעונה 0:3 על קריית שמונה,כבשתי ובישלתי, מאז יצאנו לרצף של חמישה ניצחונות רצופים והיינו בתקופה נהדרת, סיימנו את העונה הסדירה במקום ה13 ואני מבחינה אישית עם שמונה שערים ושישה בישולים”.

את משחק הפלייאוף מול הפועל חיפה לא תשכח לעולם.

“נכון. הדברים קצת הלכו לנו קשה, בעיקר בגלל השפעות פגרת המלחמה. הגענו בסופו של דבר למקום שמוביל למבחנים מול הפועל חיפה. משחק שנערך בבת ים, היה בשליטה מוחלטת שלנו, הגענו להמון מצבים, לא השכלנו לסגור עניין בשלב מוקדם, ספגנו שער שוויון בשלב מתקדם של המשחק, אבל אני שמח שאת המשחק ניצחנו עם גול שכבשתי בדקה האחרונה, בכך הסתיימה לה עונה חלומית שנשארנו בסיומה בליגה”.

מה הביא אותך לבצע מעבר לחדרה?

”הסיבות למעבר להפועל חדרה, נובעות גם כתוצאה מירידת הליגה של קבוצת שנתון 2009, ומכך שבאופן טבעי רציתי להמשיך לשחק בליגת העל. חדרה היא מקום נהדר מבחינתי, גם מבחינת נוחות וגם מבחינת הקבוצה והמתחם וההתנהלות. תודה מיוחדת אני רוצה להגיד להורים שלי שתמכו בי, עוזרים לי בכל צעד וצעד. תודה ולעידן וייצמן, המאמן שלי בנהלל יזרעאל, שהשקיע איתי שעות נוספות בעבודה ובשיחות, כדי שאהיה הגרסה הכי טובה שלי. עכשיו זמן לעבוד ולהוכיח את עצמי”.