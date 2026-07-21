בלי גדראני: בית”ר ירושלים ממריאה ללרנקה

הבלם הפצוע לא יצא עם הקבוצה לקפריסין ויחמיץ את המשחק הראשון מול א.א.ק לרנקה. הצהובים שחורים יערכו מחר את האימון המסכם לפני כניסת צום תשעה באב

בית”ר ירושלים תמריא הערב (שלישי) ללרנקה שבקפריסין, שם תפגוש ביום חמישי את א.א.ק לרנקה במסגרת פתיחת מוקדמות הקונפרנס ליג.

מי שלא יצא עם הקבוצה הוא לוקה גדראני, שעדיין לא החלים מהפציעה ממנה הוא סובל ונותר בישראל. היעדרותו של הבלם מהווה מכה מקצועית קשה עבור אלמוג כהן, שמאבד את אחד משחקני המפתח שלו, דווקא לקראת אחד המשחקים החשובים של פתיחת העונה.

ההכנות בצל הצום

לאחר הנחיתה בקפריסין, תקיים מחר בית”ר את האימון המסכם לקראת ההתמודדות, בו ישלים הצוות המקצועי את ההכנות הטקטיות למשחק. בשל תשעה באב, האימון יתקיים לפני כניסת הצום.

שחקני בית"ר ירושלים, יפתחו את העונה האירופית ברגל ימין? (אורן בן חקון)

הירושלמים מבינים כי מדובר במבחן המשמעותי הראשון של העונה, כשהמטרה היא להשיג תוצאה טובה שתעניק לקבוצה מקדמה לקראת הגומלין. למרות החיסרון של גדרני, במועדון מאמינים כי הסגל הקיים מסוגל לעמוד במשימה ולפתוח את המסע האירופי ברגל ימין.