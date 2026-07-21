2 מהשחקנים הבולטים של ספרד מחוץ להרכב המונדיאל

למרות שהובילו את ההגנה של אלופת העולם וסייעו לה לספוג שער אחד בלבד לאורך הטורניר, קובארסי ולאפורט נותרו מחוץ לרשימת המועמדים להרכב של פיפ"א

מונדיאל 2026 נמצא כבר מאחורינו עם זכייה היסטורית של נבחרת ספרד, שגברה 0:1 במעמד הגמר על ארגנטינה והניפה את הגביע המוזהב בפעם השנייה בתולדותיה.

כמדי טורניר, פיפ"א פרסמה את רשימת המועמדים להרכב המצטיינים של מונדיאל 2026, אך בספרד התקשו לקבל את העובדה ששני הבלמים שהובילו את ההגנה של האלופה הטרייה, פאו קובארסי ואיימריק לאפורט, כלל לא נכללו ברשימה.

לה רוחה סיימה את הטורניר עם זכייה בגביע העולם לאחר שספגה שער אחד בלבד לאורך כל המונדיאל, כאשר צמד הבלמים היה מהגורמים המרכזיים להצלחה. קובארסי אף נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של הטורניר, אך למרות זאת לא זכה למקום בין המועמדים להרכב האידיאלי.

מנגד, מי שכן נכללו בין המועמדים לעמדות ההגנה מהנבחרת הספרדית הם מארק קוקורייה ופדרו פורו, לצד ליסנדרו מרטינס, נונו מנדש, וירג'יל ואן דייק, גבריאל, כריסטיאן רומרו ודאיוט אופמקאנו.

מלבד קובארסי ולאפורט, גם דני אולמו ומיקל מרינו נותרו מחוץ לרשימת המועמדים, אך עיקר הביקורת בספרד מופנה להיעדרם של שני הבלמים שהיו מהבולטים בטורניר והיוו חלק מרכזי בזכיית הנבחרת הספרדית בגביע העולם.