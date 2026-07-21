ידיח את הפועל ב"ש? לוקאסן מתקרב לכוכב האדום

בסרביה מדווחים כי הבלם, אקס מכבי תל אביב שהדיח את הצהובים עם פאפוס ממוקדמות ליגת האלופות בעונה שעברה, עשוי לחבור לאבו פאני במדי אלופת סרביה

דריק לוקאסן חווה את אחת העונות הטובות בחייו. אקס מכבי תל אביב, שעבר לשחק עם סיום חוזהו בצהוב בפאפוס הקפריסאית, הצליח להגיע עם הקבוצה להישג היסטורי בדמות שלב הליגה בליגת האלופות ולצד קמפיין נהדר, אף זכה לייצג לראשונה את נבחרת גאנה, כשהדובדבן הגיע בשער נגד קרואטיה במונדיאל.

הבלם הגנאי, שבעונה הקודמת הדיח את קבוצתו לשעבר ממוקדמות ליגת האלופות, יכול לבצע מעשה דומה כשלפי דיווחים בסרביה, הוא צפוי להצטרף לאלופה המקומית ולמוחמד אבו פאני בכוכב האדום, שכזכור, הוגרלה בשלב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות נגד אלופת ישראל הפועל באר שבע.

לוקאסן בן ה-31 סיים את החוזה בפאפוס הקפריסאית ורשאי לחתום בכל מועדון בו ירצה, כשהכוכב האדום נחשבת לרצינית ביותר לקלוט אותו. אך כדי לנסות לעבור את האדומים מהנגב, קבוצתו תיאלץ קודם לכן לנסות לעבור את לארן הצפון אירית, כשבמקביל רן קוז’וק ושחקניו מתמודדים נגד ויקינגור האיסלנדית.