ניצחון למימר: בית הדין דחה את בקשת בני סכנין

הבוררות תימשך: בצל התביעה שהוגשה בחודש מרץ עבור קרוב למיליון ש"ח, הבקשה של המועדון לעיכוב התהליך נדחתה והדיון צפוי להתקיים במהלך אוגוסט

לאחר מאבק שנמשך מספר חודשים סביב סמכות המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דחה את בקשתה של בני סכנין לעכב את הליך הבוררות המתנהל בינה לבין מאמנה לשעבר, שרון מימר. את ההחלטה קיבלה השופטת דניה דרורי, לצד נציגת העובדים עולא מוסא ונציג המעסיקים משה בראונר.

מימר, המיוצג על ידי עורכי הדין אמיר כהן ושרון ברוורמן עטיה, הגיש בחודש מרץ 2026 תביעה בסך של כ-920 אלף שקל נגד סכנין. התביעה, שהועברה לבורר השופט בדימוס אורן שגב, כוללת פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, פיצוי בגין אי-הפקדות לביטוח ופיצויי הלנה. סכנין, שיוצגה על ידי עורכי הדין ענאן פרו ואמל חינאווי, טענה כי מדובר בזכויות קוגנטיות שרק בית הדין לעבודה מוסמך לדון בהן.

הבורר דחה כבר ב-22 ביוני את בקשת סכנין לבטל את ההליך, לאחר שקבע כי מנגנון הבוררות הקוגנטית החדש של ההתאחדות מעניק הגנה מלאה לזכויות העובדים. בעקבות זאת פנתה הקבוצה לבית הדין וביקשה לעצור את הבוררות עד להכרעה בתביעה העיקרית, בטענה שהמשך ההליך יגרום לה נזק בלתי הפיך ויפגע בזכותה לפנות לערכאות.

בית הדין: אין הצדקה לעצירת הבוררות

בהחלטתה קבעה השופטת דרורי כי אין מקום להעניק לסכנין את הסעד הזמני שביקשה וכי הליכי הבוררות יימשכו כסדרם. בית הדין ציין כי בעקבות פרשת אלי בבייב נערכו שינויים משמעותיים בתקנון ההתאחדות, ובהם מינוי שופטים בדימוס מבתי הדין לעבודה כבוררים, חובת הנמקה, תיעוד הדיונים, הגבלת שכר הטרחה ואפשרות לערער ברשות לבית הדין לעבודה.

עוד נקבע כי גם אם תתקבל בעתיד התביעה העיקרית של סכנין וייקבע שלבורר לא הייתה סמכות, פסק הבוררות יתבטל ממילא, ולכן לא הוכח שהמשך ההליך יגרום לקבוצה נזק בלתי הפיך. בית הדין התייחס גם לכך שסכנין החתימה את מימר על הסכם הכולל תניית בוררות, וכי כחברה בהתאחדות היא כפופה לתקנוניה ולא הראתה שפעלה בעבר נגד הקמת המנגנון החדש.

מדובר בניצחון ראשון, קטן אך משמעותי, עבור עורכי הדין אמיר כהן ושרון ברוורמן עטיה, שנאבקו לא רק בשמו של מימר אלא גם על מעמדו של מוסד הבוררות של ההתאחדות לכדורגל. הבקשה של סכנין נדחתה, שאלת ההוצאות תיבחן בהמשך, וניתן לבקש רשות ערעור בתוך 15 ימים. כעת צפוי להתקיים במהלך חודש אוגוסט הדיון בהליך הבוררות בין סכנין למימר.