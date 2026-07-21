רווח משום מקום למכבי פתח תקווה? סאגת בנדה

קשרה של לצ'ה ואקס המלאבסים לא מגיע לאימונים כשבמועדון הגיבו בחריפות. דרישת המועדון מוערכת ב-5 מיליון אירו, כשעל פי הנטען אל פאתח פנתה אליו

המונדיאל נגמר, והמועדונים חזרו להתמקד בהכנות לעונה הקרובה, כשלצ’ה של עומרי גאנדלמן נמצאת בנקודה בעייתית, לאחר שהוציאה היום (שלישי) הודעה כי חברו לקבוצה ושחקן מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה לשעבר, לאמק בנדה, עדיין לא התייצב לאימונים.

בנדה, שהאריך את חוזהו במדי הג’יאלורוסי לפני כחודש וחצי עד לסיום העונה הקרובה, טוען שלא הגיע עדיין בגלל בעיות בירוקרטיות ולוגיסטיות, שמנעו ממנו להתייצב באיטליה. לצ’ה הודיעה כי תבדוק את הנושא ולא תימנע מסנקציות נגדו, כולל צעדים משפטיים.

ההודעה של המועדון מגיעה בזמן שבארץ המגף החלו דיווחים על כך שבנדה מחזיק בהצעות כספיות מפתות ממועדונים באיחוד האמירויות ובערב הסעודית, כשאל פאתח מהליגה הבכירה בסעודיה נחשבת למועמדת המובילה לקלוט אותו.

עומרי גאנדלמן. בעונה הבאה ישחק ללא בנדה? (IMAGO)

המרוויחה הגדולה אם וכאשר: מכבי פתח תקווה

המועדון מדרום איטליה דורש עבור מכירתו כ-6 מיליון אירו. ההערכה היא כי הקבוצה תסכים להצעה גם בגובה 4 מיליון אירו, כשמי שעשויה להניב לכיסה סכום לא קטן היא מכבי פתח תקווה, לה יש 15 אחוזים ממכירה עתידית של הזמבי, אם יימכר בכל סכום שהוא מעל 2 מיליון אירו.