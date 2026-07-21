צפו: המתיחה האכזרית באוויר לאוהדי ארגנטינה

הטייס גרם להמוני אוהדים ארגנטינאים לחשוב שזכו במונדיאל כשהודיע על כך במערכת הכריזה של המטוס - ואז חשף בפניהם את האמת. צפו בתגובה וברגעי ההלם

רגע יוצא דופן התרחש בטיסה שנערכה במקביל או סמוך לסיומו של גמר מונדיאל 2026, כאשר טייס מטוס הצליח לגרום לנוסעים, רובם אוהדי נבחרת ארגנטינה, להאמין למשך כמה שניות שהאלביסלסטה זכו בגביע העולם, לפני שקטע באחת את החגיגות.

בסרטון שפורסם בטיקטוק נראה הטייס מודיע במערכת הכריזה כי גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד הסתיים לאחר הארכה. רבים מהנוסעים נראו לבושים בחולצות נבחרת ארגנטינה, כולל חולצות מספר 10 של ליאו מסי עם סמל הזכייה ממונדיאל 2022.

הטייס פתח את דבריו ואמר: "זה היה משחק צמוד מאוד עד הסיום, כולל הארכה. שתי הנבחרות נתנו הכול, אבל לצערנו רק אחת יכולה לזכות בגמר המונדיאל". לאחר מכן הוסיף: "אנחנו רוצים לברך את חברינו הארגנטינאים".

הטייס שמתח את אוהדי ארגנטינה בגמר

ההתלהבות הפכה לדממה: "ספרד ניצחה"

ברגע ששמעו את הברכה, הנוסעים היו משוכנעים כי ארגנטינה השלימה זכייה שנייה ברציפות במונדיאל. בתיעוד נראים אוהדים קופצים ממושביהם, מריעים, צורחים ורוקדים במעברי המטוס, כשהם בטוחים שליאו מסי הוביל את הנבחרת לעוד תואר עולמי. אלא שאז הגיע הטוויסט. הטייס השלים את המשפט ואמר: "ספרד ניצחה".

בתוך שניות האווירה השתנתה לחלוטין. הצעקות והשירים התחלפו בשקט מוחלט, כאשר הנוסעים הבינו שנפלו קורבן למתיחה רגע אחרי שהתכוננו לחגוג את הזכייה. כלי תקשורת בארגנטינה מתחו ביקורת חריפה על המעשה. בעיתון "La Voz del Interior" נכתב כי במהלך הטיסה הכריז הטייס תחילה על תוצאה שגויה, שעוררה חגיגות בקרב הנוסעים, ורק לאחר מכן גילה כי ספרד היא אלופת העולם.

בכלי תקשורת נוסף בארגנטינה הגדירו את האירוע כ"מעשה נורא" וטענו כי מדובר ב"הומור מפוקפק". עוד נכתב כי הטייס חשף את עצמו לסיכון מיותר, משום שחלק מהנוסעים היו עלולים לנסות להתעמת עמו או אף להגיע לתא הטייס לאחר שהתבררה האמת. נכון לעכשיו לא פורסמו פרטי חברת התעופה או יעד הטיסה שבה התרחש האירוע.

כזכור, ארגנטינה הייתה קרובה מאוד לזכייה רביעית בתולדותיה בגביע העולם, אך נכנעה 1:0 לספרד לאחר שער של פראן טורס בהארכה. עבור ליאו מסי בן ה-39 הייתה זו ההפסד השני בגמר המונדיאל, לאחר ההפסד לגרמניה ב-2014, בעוד עתידו בנבחרת לקראת הטורניר הבא עדיין אינו ברור.

ספרד, מצדה, שבה למחרת למולדתה וזכתה לקבלת פנים חגיגית, כאשר השחקנים חגגו עם האוהדים במצעד באוטובוס פתוח את הזכייה השנייה בתולדות המדינה בגביע העולם.