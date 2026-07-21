אחרי המונדיאל המרשים: ברצלונה בעקבות לאפורט

בלם בילבאו הציג שיתוף פעולה נהדר עם קוברסי ומחזיק בסעיף שחרור נגיש של פחות מ-15 מיליון אירו. בזמן הקרוב אלופת ספרד צפויה ליצור קשר עם סביבתו

ברצלונה ממשיכה לבחון חיזוק למרכז ההגנה, ולפי דיווח ב’ספורט’ הקטלוני, אחד השמות הבולטים שעלו על הפרק הוא אמריק לאפורט. הבלם, שהיה מהמצטיינים בנבחרת ספרד שזכתה במונדיאל 2026, הפך לאחת המטרות המעניינות של המועדון הקטלוני לקראת העונה הקרובה.

על פי הדיווח, הופעותיו של לאפורט במהלך הטורניר לא נעלמו מעיניהם של ראשי ברצלונה. הבלם בן ה-32, שלצד פאו קוברסי הנהיג את חוליית ההגנה של אלופת העולם, זוכה להערכה רבה במועדון, שסבור כי הוא עדיין מסוגל לשחק ברמות הגבוהות ביותר במשך מספר עונות נוספות.

ב’ספורט’ נטען כי ברצלונה מתכננת ליצור קשר עם סביבתו של לאפורט כבר בימים הקרובים, ואולי אף בשעות הקרובות, כדי להבין מהן תוכניותיו לעתיד והאם עסקה אפשרית עומדת על הפרק.

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דקו ולאפורטה התרשמו, המחיר הופך את העסקה לאטרקטיבית

לפי הדיווח, בברצלונה רואים בלאפורט פרופיל שמתאים במיוחד לצורכי הקבוצה. מדובר בבלם שמאלי, בעל ניסיון רב אך עדיין עם יכולת לתרום לאורך זמן, כאשר בנוסף הוא נחשב לאפשרות משתלמת מבחינה כלכלית.

עוד נטען כי במהלך שהותו של המנהל הספורטיבי דקו בארצות הברית, שם עקב מקרוב אחר משחקי המונדיאל, כבר התקיימו שיחות ראשוניות מאוד סביב האפשרות לצרף את הבלם. בין הצדדים הוסכם לחזור ולדון בנושא לאחר סיום הטורניר.

דקו צפה במספר משחקים של ספרד מהמגרש והתרשם מאוד מהיכולת שהציג לאפורט לאורך המונדיאל. במועדון מעריכים במיוחד את הניסיון שלו, המנהיגות, היכולת להניע את הכדור מאחור והיציבות שהפגין לאורך כל הטורניר.

אמריק לאפורט (רויטרס)

גורם נוסף שמושך את ברצלונה הוא תג המחיר. לפי הדיווח, סעיף השחרור של לאפורט נמוך מ-15 מיליון אירו, סכום שנחשב לנוח במיוחד עבור שחקן בעל ניסיון ומעמד כמו שלו. בברצלונה סבורים כי שיתוף הפעולה בין לאפורט לקוברסי היה אחד המפתחות המרכזיים לזכייתה של ספרד במונדיאל. השניים יצרו את אחד מצמדי הבלמים היציבים בטורניר, כאשר היכולת ההגנתית שלהם הייתה מרכיב משמעותי במסע של הנבחרת אל התואר.

במועדון נזכרים גם במקרה של איניגו מרטינס, שגם הוא הגיע עם ניסיון רב ועורר לא מעט סימני שאלה בתחילת דרכו. למרות זאת, הוא הפך במהרה לאחד משחקני המפתח של הקבוצה בזכות היציבות והמנהיגות שהביא לחוליית ההגנה. בקטלוניה טענו שהדוגמה של מרטינס מחזקת את התחושה בברצלונה כי גם לאפורט עשוי להשתלב בצורה דומה ולהעניק לצוות המקצועי שילוב של ניסיון, איכות ואיזון בחלק האחורי.

עם זאת, במועדון מתכוונים לפעול בזהירות. לאחר יצירת הקשר עם סביבתו של השחקן, יקיימו הצדדים שיחות נוספות, ורק לאחר מכן יחליט דקו האם יש מקום לקדם את העסקה באופן משמעותי או שמדובר בבדיקת היתכנות בלבד. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית, אך לפי הדיווח, העניין בלאפורט קיים, המגעים הראשוניים כבר יצאו לדרך ושמו של בלם אלופת העולם נמצא ברשימת המועמדים של ברצלונה לחיזוק מרכז ההגנה.