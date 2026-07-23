אנטי ספרד: מאורו קאמוראנזי מחכה לבית"ר ירושלים

הארגנטיני שזכה בגביע העולם עם איטליה עדיין לא הוכיח את עצמו כמאמן. בתחילת דרכו בלרנקה, הוא חייב להצליח על חשבון בית"ר, אותה יפגוש ב-19:30

מאורו קאמוראנזי מכין את א.א.ק לרנקה למפגשים מול בית"ר ירושלים במוקדמות קונפרנס ליג, שהראשון שבהם ייערך הערב (19:30), אבל ביום ראשון הראש שלו היה במקום אחר לגמרי. גמר גביע העולם היה מרגש מאוד מבחינת המאמן בן ה-49 של הקפריסאים. הוא החזיר אותו 20 שנה אחורה, לגמר בו פתח בהרכב איטליה והיה שותף לניצחון על צרפת. אלסנדרו דל פיירו החליף אותו אז לקראת ההארכה. תקראו את המשפט הזה שוב. קאמוראנזי גאה מאוד בעובדה המופלאה הזו.

חוץ מזה, הוא היה בעד ארגנטינה – פשוט כי הוא ארגנטינאי. קאמוראנזי ייצג אמנם את איטליה 55 פעמים, אך מעולם לא התיימר להיות איטלקי. הוא אף לא שר את ההמנון כי לא ידע את כל המילים לדבריו. "זה לא היה טבעי לשחק עבור אומה שאינה שלי. התרכזתי רק בכדורגל ונתתי את כולי בכל שניה בה לבשתי את החולצה הזו. היה קשה להיות מקובל בתנאים כאלה, אבל אני חושב שהאוהדים העריכו וכיבדו אותי כי עשיתי את המקסימום", הוא אמר בדיעבד.

קאמוראנזי היה מעדיף לשחק בפסי תכלת-לבן, אך הזדמנות כזו מעולם לא הייתה לו. הוא היה שחקן אלמוני במולדתו בתחילת דרכו, וגם לאיטליה הגיע מקרוס אסול המקסיקנית כדמות לא מוכרת. ורונה החתימה אותו בקיץ 2000, והוא לא העלה בדעתו כי תוך שנתיים יעבור ליובנטוס ויהפוך לשחקן דומיננטי בשורות הגברת הזקנה. הוא נדהם כאשר ג'ובאני טרפאטוני זימן אותו לסגל ב-2003, בזכות העובדה כי סבא רבא שלו היגר מאיטליה לארגנטינה במאה ה-19, אבל לא חשב פעמיים. זה צ'אנס שהוא היה נחוש לקחת בשתי הידיים, והוא עשה זאת. כאשר מרצ'לו ליפי, המנטור הראשון שלו ביובה, קיבל לידיו את הנבחרת, מעמדו התחזק מאוד – וב-2006 הוא כבר היה אלוף עולם.

מאורו קאמוראנזי ושחקני נבחרת איטליה בתמונה הקבוצתית לפני גמר מונדיאל 2006 (רויטרס)

עשור שלם בילה קאמוראנזי בסרייה A, ועם הנבחרת הכחולה הוא נסע ל-4 טורנירים גדולים. מבחינת השכלה ומנטליות, הוא לפחות חצי איטלקי, וכך התבטא בזמנו על העדפותיו הסגנוניות. "איטלקים לא אוהבים לראות את נבחרת ספרד. אנחנו משתעממים ממנה. אי אפשר לסבול אלפי מסירות קדימה ואחורה. בא לו לצרוח – תסתכלו איפה נמצא השער ותרוצו לשם", הוא אמר לפני מספר שנים כאשר כבר היה מאמן. לא קשה לדמיין מה הוא חשב על נבחרת ספרד שלא הותירה לארגנטינה שלו סיכוי בגמר מונדיאל 2026. ואיטליה? היא בכלל לא העפילה ל-3 המהדורות האחרונות של גביע העולם. ההצלחה האחרונה שלו בזירה העולמית הייתה עם קאמוראנזי על הדשא.

הארגנטיני ידע תמיד שירצה להיות מאמן אחרי שיתלה את הנעליים. הוא דיבר על כך במהלך הקריירה, ולמד לא רק מליפי וטרפאטוני, אלא גם מפאביו קאפלו, דידייה דשאן וקלאודיו ראניירי. השקפת העולם שלו הייתה ברורה לחלוטין. "אני לא אוהב משחק סבלני. המטרה צריכה להיות להבקיע, והקבוצות שלי ינסו להגיע לשער במהירות האפשרית. כמה שפחות נגיעות בכדור, יותר טוב. כולם צריכים ללחוץ כדי להרוויח את הכדור בחזרה קרוב יותר לשער היריב. המסירות צריכות ללכת קדימה ולא הצידה. אנחנו רוצים לשלוט בכדור בחלק המגרש של היריב, ולא בחלק המגרש שלנו", הוא הסביר.

מאורו קמוראנזי במדי יובנטוס (רויטרס)

החלום, כפי שהגדיר אותו, היה ונשאר לחזור לליגה האיטלקית כמאמן, אבל הדרך לשם ארוכה וממש לא פשוטה. קאמוראנזי, שפילס את דרכו מלמטה ככדורגלן, לא נרתע מכך. ההתנסות הראשונה שלו היתה בשתי קבוצות קטנות במקסיקו, וגם קדנציה קצרצרה בטיגרה במולדתו לפני עשור. הוא המתין לצ'אנס לנסות את מזלו בכדורגל האירופי, וקיבל אותו ביעד ממש לא צפוי. בסלובניה נדהמו כאשר אלוף העולם לשעבר חתם כמאמן טאבור סז'אנה הכפרית בתחילת 2020, אך התברר שזו היתה נקודת התחלה חיובית. ההצלחה הייתה מהירה, והקבוצה רשמה מספר סנסציות כולל ניצחון 1:4 על מאריבור הגדולה. אחרי התוצאה הזו, הוא נכנס לפנקס של הנהלת מאריבור עצמה, וכבר בספטמבר 2020 – בעיצומו של משבר הקורונה – קיבל את הקידום הגדול ביותר שאפשר בסלובניה.

העיתונאי הסלובני רוק וישקוביץ' מספר על התקופה הזו: "קאמוראזי הבטיח סגנון התקפי ויוזם, שמנוגד במידה לא מבוטלת ל-DNA של מאריבור. קשה לשנות את הכל במהירות, והוא לא קיבל זמן ליישם את תוכניותיו. זו גם הייתה תקופה של כאוס במועדון, והיה קשה להצליח בנסיבות אלה באופן כללי. מאורו הותיר רושם טוב מאוד כאדם. הוא היה מקצוען מאוד, יצר קשר טוב עם אנשים, וממש לא שידר שחצנות למרות הרקע שלו. הוא עבד קשה, אבל זה לא עבד בסופו של דבר". המשרה שהייתה אמורה להוות קרש קפיצה לפי התוכניות, לא בדיוק הועילה, וקאמורנזי פוטר אחרי חצי שנה בלבד.

מאורו קאמורנזי בין שחקני ניו זילנד במונדיאל 2010 (רויטרס)

מאז הוא עדיין מחפש את עצמו. בקיץ 2022, הוא היה במגעים מתקדמים מאוד להתמנות למאמן פתיח קראגומרוק הטורקית, אבל אז נכנס לתמונה אנדראה פירלו שקיבל את הג'וב במקומו. במקום זאת, נענה קאמוראנזי להצעה להגיע למארסיי כעוזרו של איגור טודור, חברו לשעבר לחדר ההלבשה של יובנטוס. זו היתה יכולה להיות הרפתקה מעניינת במועדון ענק, אך היחסים עם הקרואטי עלו על שרטון במהירות מסחררת, והוא נטש את התפקיד תוך שבוע. אז הוא נדד למלטה, שם עבד במשך שנה בפלוריאנה, ואז עבר לאי גדול יותר בים התיכון.

בשנתיים האחרונות נמצא קאמוראנזי בקפריסין, ושתי הקדנציות שלו באנורתוסיס פמאגוסטה היו סבירות בהחלט, בהתחשב במצבה הכלכלי העגום של הקבוצה. הוא זכה להערכה רבה מצד הפרשנים, והאוהדים שאהבו אותו התאכזבו כאשר בחר לעבור הקיץ ללרנקה. זה גם היה מהלך לא טבעי, כי לרנקה התבססה על גישה ספרדית עוד מהימים של ג'ורדי קרויף כמנהל הספורטיבי בתחילת העשור הקודם. 10 מאמנים ספרדים עברו שם, כולל אנדוני איראולה שעשה בקפריסין את צעדיו הראשונים בדרכו לתהילה. גורם המקורב למועדון מספר: "בואו של קאמוראנזי מהווה סטיה חדה מאוד מהמסורת, וזה הימור גדול מאוד, אבל אולי בהנהלה מבינים טוב יותר מה הם עושים".

מאורו קאמוראנזי מול מרסלו (רויטרס)

האמנם? ספרד בדיוק ניצחה את ארגנטינה בגמר גביע העולם, אבל קאמוראנזי ממש לא מעוניין לשמור על המסורת הספרדית בקבוצתו החדשה. הוא רוצה לשנות את הסגנון ולגרום ללרנקה לשחק עם מעברים מהירים, ללא החזקת כדור אליה הורגלו השחקנים והאוהדים. המפגשים מול בית"ר ירושלים הם המבחן הראשון שלו, ויש להם משמעות גדולה מאוד לקראת המשך דרכו במועדון. ניצחון עשוי לשכנע את הספקנים שהשיטה שלו יכולה להצליח. פיאסקו עלול לגרום להתפרקות מהירה, וכאן המקום לציין כי כל הקדנציות של קאמוראנזי עד כה היו קצרות. כדי להמשיך לשמור על השאיפה לחזור בבוא היום לאיטליה, הוא חייב להוכיח את עצמו מול אלמוג כהן שמתחיל את דרכו באימון. משעמם זה בוודאי לא יהיה.