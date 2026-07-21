הרשטיין: ל-WADA לוקח להשיב בין ימים לשבועות

מנכ"ל הסוכנות נגד סימום על פרשת העירויים: "גאה ששומרים על הספורט נקי, אפשר להגיע לפשרה עם ספורטאי ואז WADA יכולה לערער אז צריך לעבוד במדויק"

פרשת העירויים והחשדות נגד עירוני טבריה לא יורדת מהכותרות. הבעלים אריה קלמנזון אמר לשחקנים ש”לא נגיע לעונה הזו מפוחדים”, בינתיים הקבוצה העבירה שאילתא להתאחדות לכדורגל נגד החוקר דין פרגר, ומי שניסה לעשות סדר בכל הסיפור הוא מנכ”ל הסוכנות למניעת סימום בספורט, דניאל הרשטיין, שדיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איפה עומדת הפרשה? אתה מנהל מו”מ עם השחקנים. אישרו לך את ההסדר?

”אנחנו לא מפרטים איפה הדברים עומדים. ברגע שתתקבל החלטה נספר בצורה מסודרת”.

האם זה נכון שאתם במו”מ להגיע להסדר טיעון?

”ברגע שתתקבל החלטה נספר בצורה מסודרת”.

ד"ר דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט (הוועד האולימפי בישראל)

איך אתה רואה את המתקפות נגדך?

“לצערי זה חלק מהתפקיד, לדעת להתמודד עם ביקורת מוצדקת או לא. נעשה הכל כדי לשמור על האמינות בספורט”.

מה יש לך לומר על זה?

”אני מנכ”ל הסוכנות מ-2019 ו-WADA הגדירו אותנו במהלך התקופה כאחת מ-24 הסוכנויות המובילות בעולם. בתוך הביקורת הם פירטו שעשינו דברים מאוד טובים ועומדים בקו אחד עם הסוכנויות המובילות בעולם, עם אחד התקציבים הנמוכים בעולם. אני מאוד גאה בעבודה שלי ובעובדה שאנחנו שומרים את הספורט קצת יותר נקי. מספיק לי לדעת שמנענו מספורטאי אחד להשתמש בחומרים האלה ולחטוף תופעות לוואי, ואני שלם עם מה שעשיתי”.

תוך כמה זמן נראה התפתחות?

”קשה לי להעריך. מקווה שבשבועות הקרובים. אלה הליכים שלוקחים זמן”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

“WADA צריכה לאשר את זה”

זה נכון שאתה מגיע להסדר בנושא כזה או אחר, מבחינתך WADA צריכה לאשר את זה?

”בוודאי. יתרה מזו, בניגוד לפשרות בבתי דין אכזריים, אצלנו פשרה כפופה ל-WADA. אפשר להגיע לפשרה עם ספורטאי ו-WADA יכולה לערער. לכן אנחנו חייבים לעבוד בצורה המדויקת ביותר. WADA מאחורינו, בין אם שומרים עלינו ובין אם מפקחים עלינו”.

כמה זמן לוקח ל-WADA להשיב?

”בין ימים לשבועות, אנחנו לא יודעים אם הם בתמונה”.

אתה מתכוון לתבוע את עו”ד איל יפה?

”תודה רבה”.