העונשים האפשריים לארגנטינה בעקבות גמר המונדיאל

בצל החקירה שנפתחה בפיפ"א עקב האירועים האלימים בסיום המשחק מול ספרד, נטען שהארגון עלול שלא להסתפק ב-3 משחקי הרחקה לתוקפים וגם ההתאחדות תיענש

פיפ"א פתחה בהליך משמעתי רשמי בעקבות העימותים האלימים שנרשמו בסיום גמר מונדיאל 2026, בו ניצחה ספרד 0:1 את ארגנטינה לאחר הארכה. כבר ביום שלאחר המשחק הודיעה התאחדות הכדורגל העולמית על מינוי תובע מיוחד לענייני משמעת ואתיקה, שיבחן את כל האירועים שהתרחשו עם שריקת הסיום ואת התנהלותם של שחקני ואנשי הצוות הארגנטינאים.

החקירה תתבסס על צילומי הווידאו, דו"ח השופט סלאבקו וינצ'יץ' והמסמכים שהוגשו על ידי משקיפי המשחק. בפיפ"א יבחנו את חלקו של כל אחד מהמעורבים בנפרד, כאשר ההחלטות יתקבלו בהתאם לחומרת המעשים ולנסיבות המחמירות או המקלות בכל מקרה.

במרכז החקירה נמצאים מספר אירועים חריגים שהתרחשו מיד לאחר שריקת הסיום. בזמן שקפטן ספרד רודרי החל לחגוג את הזכייה עם חבריו, נהואל מולינה תועד כשהוא מכה אותו באזור החזה, מה שהוביל להתפתחות של עימות המוני בין שחקני שתי הנבחרות.

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מי בסכנת הרחקה ומה עלול לקרות להתאחדות הארגנטינאית?

לאנדרו פארדס תועד כשהוא תופס את אריק גארסיה בצווארו ובהמשך, יחד עם תיאגו אלמדה, מפיל את גאבי לקרקע. במקביל, עוזר המאמן רוברטו איילה נראה מכה את דני אולמו, כאשר גם חברי הצוות המקצועי של ארגנטינה נקלעו לעימותים עם שחקני ספרד.

על פי קוד המשמעת של פיפ"א, שחקן שיורשע בהתנהגות אלימה צפוי לעונש מינימלי של שלושה משחקי הרחקה. אותה ענישה חלה על מכות, בעיטות, מרפקים, נגיחות וכל תקיפה פיזית אחרת כלפי יריב. עם זאת, מאחר שמדובר באירועים שהתרחשו בגמר המונדיאל לעיני מאות מיליוני צופים ברחבי העולם, קיימת אפשרות לעונשים חמורים אף יותר.

בפיפ"א יבדקו האם המעשים מהווים גם הפרה של סעיף 13 בקוד המשמעתי, העוסק ב"הפרת כללי ההתנהגות הבסיסיים" וב"התנהגות הפוגעת במוניטין של הכדורגל ו/או של פיפ"א". אם אכן ייקבע שכך היה, ועדת המשמעת רשאית להטיל עונשים כבדים יותר מהעונש המינימלי.

פארדס מפיל את גאבי (IMAGO)

המשמעות עבור המעורבים היא שכל עונש שיוטל יועבר גם למשחקיה הרשמיים הבאים של נבחרת ארגנטינה, למרות שהמונדיאל כבר הסתיים. על פי סעיף 69 בתקנון המשמעתי של פיפ"א, הרחקות מנבחרת אינן מתבטלות עם סיום הטורניר אלא נגררות למשחקים הבאים.

מולינה, פארדס, אלמדה ואיילה הם המעורבים המרכזיים שנמצאים תחת בדיקה, כאשר בפיפ"א עדיין לא פרסמו עונשים רשמיים. העובדה שהארגון טרם הסתפק בהרחקה האוטומטית של שלושה משחקים מעוררת הערכות כי נשקלות סנקציות חמורות יותר.

בשלב מסוים נפוצו דיווחים שלפיהם פארדס הורחק בכרטיס אדום לאחר שריקת הסיום, אולם בהמשך הבהירה פיפ"א כי הכרטיס הוסר מהרישום הרשמי של המשחק ולא נותר חלק מהדו"ח הסופי. משמעות הדבר היא שכל ענישה עתידית תגיע אך ורק במסגרת ההליך המשמעתי המתנהל כעת.

לא קיבל אדום. פארדס תוקף את גאבי (IMAGO)

מלבד השחקנים ואנשי הצוות, גם ההתאחדות הארגנטינאית עלולה לספוג קנס כספי משמעותי. זו אינה הפעם הראשונה שההתאחדות מסתבכת עם פיפ"א: עוד לפני אירועי הגמר היא כבר עמדה בפני הליך משמעתי בעקבות הנפת כרזה בנושא איי פוקלנד ("איי מלווינס") לאחר הניצחון על אנגליה בחצי הגמר.

בנוסף, בארגנטינה זוכרים שגם לאחר הזכייה במונדיאל 2022 נקנסה ההתאחדות בעקבות חגיגות שנחשבו פוגעניות וגזעניות, בעוד שב-2014 ספגה קנס נוסף בעקבות התנהלות דומה. לכן, העבר המשמעתי של הנבחרת עשוי להילקח בחשבון גם בחקירה הנוכחית.

לצד זאת, בפיפ"א יבדקו גם את מעורבותם של כריסטיאן רומרו, ג'ובאני לו סלסו וליסנדרו מרטינס, שנראו לובשים את חולצות המחאה סביב סוגיית איי פוקלנד לאחר חצי הגמר. אם יימצא כי התקנון הופר גם במקרה זה, ההתאחדות הארגנטינאית עשויה לעמוד בפני ענישה כספית נוספת. בשלב זה לא נקבע מועד שבו התובע המיוחד יסיים את עבודתו, ולכן טרם ברור מתי פיפ"א תפרסם את מסקנותיה ואת העונשים, אם אכן יוטלו, על המעורבים ועל ההתאחדות הארגנטינאית.