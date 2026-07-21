טבאס: אינפנטינו חייב ללכת, הוא הורס את הכדורגל

נשיא לה ליגה תקף בחריפות את נשיא פיפ"א בעקבות מונדיאל 2026: "הפסקות השתייה הן פארסה". וגם: הביקורת על מונדיאל עם 64 נבחרות והקריאה להדיחו

נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס, יצא במתקפה חריפה נגד פיפ"א ונשיאה ג'אני אינפנטינו. בריאיון ל"גאזטה דלו ספורט" האשים את הארגון בכך שהוא פועל למען האינטרסים שלו ולא לטובת הכדורגל, וקרא לאינפנטינו לסיים את תפקידו.

"הם מארגנים דברים כרצונם, למען האינטרסים שלהם ולא למען הכדורגל", אמר טבס. "אם הם צריכים הפסקה של 27 דקות, הם נותנים אותה. הפסקות השתייה הן פארסה. באצטדיונים בדאלאס, לוס אנג'לס ואטלנטה היה מזגן, הייתי צריך ללבוש סוודר ביציע".

"זו מערכת פגומה מיסודה"

טבאס טען כי פיפ"א ואופ"א נהנות כיום מכוח עצום, אך אינן משתמשות בו לטובת הכדורגל. "גינינו שוב ושוב את בעיית לוח השנה, ועכשיו רוצים לקיים מונדיאל עם 64 נבחרות. זה לא הגיוני. התחרויות המקומיות הן שמחזיקות את הענף, ולא הכול יכול להסתובב סביב המונדיאל. הן הורסות את תעשיית הכדורגל, שמייצרת עשרות אלפי מקומות עבודה, בשביל אירוע שנמשך 40 יום ומשתתף בו רק מיעוט של שחקנים".

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

נשיא לה ליגה התייחס גם לפרשת באלוגון: "זה עניין חמור מאוד. היה להם מזל שבלגיה הדיחה את ארצות הברית, כי אחרת הייתה יכולה להתפתח שערורייה שהייתה עולה לאינפנטינו בתפקידו. זה רק קצה הקרחון".

"הגיע הזמן שאינפנטינו יעזוב"

טבאס קרא במפורש לסיום כהונתו של נשיא פיפ"א: "אינפנטינו חייב ללכת, הגיע זמנו. אבל יש לו את תמיכת הממסד וההתאחדויות. אין מועמד מהאופוזיציה, כי אף אחד לא רוצה להתמודד רק כדי להפסיד".

לסיום מתח ביקורת גם על ראשי הכדורגל שלדבריו בוחרים לשתוק: "בארצות הברית שמעתי הרבה אנשים שמדברים נגד אינפנטינו ולא מסכימים עם מה שהוא עושה, אבל אחר כך לא עושים דבר. אני לא יודע מה גרוע יותר – השתיקה או שיתוף הפעולה, כי מי ששותק יודע היטב את הנזק שנגרם לכדורגל".