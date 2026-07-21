הנאום המסתורי של מסי והטענות למזימה של פיפ"א

משהו מסריח התרחש מאחורי הקלעים? החשדות מאחורי מצב רוחם של שחקני ארגנטינה והעיתונאי שהעלה טענות קשות נגד אינפנטינו: "היה צריך זוכה מאירופה"

נאום קצר של ליאו מסי לשחקני נבחרת ארגנטינה רגע לפני גמר מונדיאל 2026 מול ספרד ממשיך לעורר סערה במדינה. סרטון ששודר והפך לוויראלי ברשתות החברתיות מציג את הקפטן הארגנטינאי מדרבן את חבריו במנהרת השחקנים באצטדיון מטלייף, דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק שהסתיים בהפסד 1:0 לאחר הארכה.

בתחילת דבריו נשמע מסי אומר: "קדימה חבר'ה, תישארו רגועים. הדבר החשוב ביותר הוא לשמור על קור רוח". אלא שהמשך המשפטים משך תשומת לב רבה יותר: "בואו נשכח מהכול. רק נשחק. נתרכז רק במשחק". שתי המילים "נשכח מהכל" הפכו מיד למוקד פרשנויות וקונספירציות מצד חלק מהאוהדים הארגנטינאים, שניסו להבין למה בדיוק התכוון הקפטן.

הספקולציות התעצמו לאחר שאוהדים טענו כי הבחינו באנצו פרננדס עם דמעות בעיניים ובליסנדרו מרטינס נראה נסער במיוחד לפני העלייה לכר הדשא. אחרים קשרו בין הדברים של מסי לבין ההופעה של ארגנטינה בגמר, בעוד פוסטים ויראליים אף טענו שכמה משחקני הנבחרת נאלצו לעבור בדיקות סמים עוד לפני שריקת הפתיחה, טענה שאין לה כל ביסוס, כאשר בפועל בדיקות כאלה נערכות לאחר המשחקים.

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העיתונאי העלה טענות חריפות: "פיפ"א הייתה צריכה אלופה אירופית"

למרות גל השמועות, עד כה לא פורסמה שום ראיה התומכת באחת מהתיאוריות הללו. לאחר המשחק שחקני ארגנטינה גם בחרו שלא להתראיין לכלי התקשורת, כאשר המאמן ליונל סקאלוני היה היחיד שהתייצב למסיבת העיתונאים הרשמית. המאמן הודה כי הוא מתקשה לעכל את ההפסד והותיר את עתידו פתוח: "יש לי מושג מה אני רוצה לעשות. אכבד את החוזה שלי ואז נראה. אני צריך לחשוב אם בכלל אפשר להשיג משהו גדול יותר מזה". הוא גם הוסיף: "אנחנו עצובים שלא הצלחנו להביא את הגביע הביתה. ספרד הייתה ראויה לניצחון וצריך להכיר בכך. היינו מרחק נגיעה".

במקביל, העיתונאי הארגנטינאי פבלו קארוסה העלה שורת טענות חמורות במיוחד, שאינן מגובות בראיות, וטען כי נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו הגיע לכאורה להבנות עם אופ"א לפני הגמר כדי להבטיח את זכייתה של ספרד במונדיאל. לדבריו, אינפנטינו ביקש להבטיח לעצמו תמיכה אירופית לקראת הבחירות הבאות לנשיאות פיפ"א, לאחר שלטענתו ההתאחדות הספרדית וגורמים נוספים באירופה שקלו לתמוך במועמד אחר. קארוסה טען כי כדי להשיג את תמיכת אירופה, היה לאינפנטינו אינטרס שאלופת העולם תהיה נבחרת אירופית.

נשיא פיפ״א ג׳אני אינפנטינו (רויטרס)

עוד טען כי גם מינויו של השופט הסלובני סלאבקו וינצ'יץ' לא היה מקרי. לדבריו, בארגנטינה לא רצו את וינצ'יץ' בשל מאזן עבר שלילי עמו, בעוד שלספרד היה מאזן חיובי. הוא הוסיף כי כבר לפני המשחק הייתה תחושה בקרב הארגנטינאים שפיפ"א "זקוקה לאלופה אירופית".

קארוסה הרחיב את טענותיו גם לעבר חלוקת הפרסים האישיים בטורניר. לטענתו, הופעתו של קיליאן אמבפה במשחק על המקום השלישי נועדה בעיקר כדי לאפשר לו לזכות בנעל הזהב, לאחר שכבש צמד בניצחון 4:6 של אנגליה על צרפת. בנוסף, הוא טען כי זכייתו של רודרי בכדור הזהב של הטורניר וקוברסי בפרס השחקן הצעיר המצטיין משתלבות, לדבריו, באותה מגמה של העדפת הכדורגל האירופי.

העיתונאי מתח ביקורת גם על השיפוט בגמר עצמו. הוא ציין כי ארגנטינה ביצעה 24 עבירות לעומת 19 של ספרד, אך ספגה חמש כרטיסים צהובים וכרטיס אדום, בעוד הספרדים סיימו את המשחק ללא אפילו כרטיס צהוב אחד. מבחינתו, הפער הזה עורר סימני שאלה משמעותיים, והוא אף טען כי אוטמנדי אמר לרודרי לאחר המשחק: "בכיתם כל השבוע", כרמז לכך שהספרדים נהנו, לטענתו, מיתרון מוקדם.

אוטמנדי ורודרי מתעמתים (IMAGO)

עוד טען קארוסה כי שידורי פיפ"א התמקדו במהלך הגמר באגדות הכדורגל הספרדי ביציעים, בהן צ'אבי, אנדרס אינייסטה, קרלס פויול וסרחיו ראמוס, בעוד שלטענתו לא הוצגו באופן דומה אגדות הכדורגל הארגנטינאי שנכחו באצטדיון. בנוסף, הוא קשר בין אירועי הטורניר לבין אינטרסים כלכליים, זכויות שידור, הימורים והקשרים הפוליטיים סביב הנהגת פיפ"א.

לבסוף התייחס גם לצד המקצועי וטען כי סקאלוני דווקא הכין תוכנית משחק נכונה. לדבריו, ארגנטינה הצליחה במשך 115 דקות לעצור את משחק האגפים של ספרד באמצעות ניקולאס גונסאלס וניקולאס טליאפיקו, כאשר ליאמין ימאל ופדרו פורו כמעט שלא הצליחו לבוא לידי ביטוי. הוא הוסיף כי בגילו של מסי כבר לא ניתן לצפות ממנו לבצע עבודה הגנתית, אך הדגיש כי מבחינתו "הוא חייב להיות על המגרש תמיד", ואף טען כי ארגנטינה התמודדה לאורך דקות ארוכות עם שחקן פחות ועם מספר שחקני הגנה פצועים.

חשוב להדגיש כי כל טענותיו של קארוסה הן פרשנות אישית שלו בלבד, ולא הוצגה כל ראיה פומבית התומכת בהאשמותיו כלפי פיפ"א, אופ"א או צוות השיפוט. נכון לעכשיו, אף גורם רשמי לא התייחס לטענות הללו, והן נותרו בגדר ספקולציות שעלו לאחר גמר המונדיאל.